Gaviota: Inicio de un gran amor

Empiezo esta historia de mi vida, recordando las aventuras de la niñez, adolescencia, juventud y adultez, y viene a mi mente el lugar de mi papá, quien descansaba cuando llegaba del trabajo y todas las noches escuchaba su programa de radio Serenata, canciones de trova, y yo sentada en sus piernas me quedaba dormida.

Los movimientos del sillón, suaves, mis grandes ilusiones convertidas en sueños en esos momentos, que se hicieron realidad. Doy gracias a Dios por la vida que ha sido, y es, una fuente limpia y cristalina de bellos y hermosos recuerdos, como las sonrisas por travesuras, lágrimas, cantos, palabras, abrazos, besos, regalos, jugar y correr bajo la lluvia, ponerme con mis amigos y amigas bajo el torrente de agua de lluvia que caía desde el techo de casas en mi bello puerto de Progreso. Después, bien mojados a casa a cambiarnos de ropa, esperaba la llegada de mi papá de la oficina para abrazarlo, y cuando escuchaba los truenos, buscaba a mi papá, a mi mamá por el miedo a los rayos, me encomendaba a mi madrecita del cielo, María, para que no siguiera tronando fuerte, y ya en mi hamaca o cama, acostados con mis hermanos Carlos y Marcos nos dormíamos.

Con la presencia de nuestros padres, Manuel y Elena, una quietud quedaba en casa; yo gozaba a mi papá siempre y sonreía al escuchar cuentos de su juventud, de sus trabajos, la alegría de nuestro nacimiento, vernos crecer… nunca faltó en casa nada, teníamos el amor de papá y mamá, ¿y desde cuando nos amaron? Me imagino desde toda su vida, y cerraba mis ojos para ver sus caras de felicidad cuando supieron que serían padres, debió ser súper. El primer hijo fue Carlos Roger, llegó la niña Ligia Aurora, mi hermanito Marcos Manuel (+) y mi hermanita Mirna Elena, cuatro hijos del matrimonio de Manuel y Elena, somos la familia Cortés Ortega.

Recuerdo mi apodo, ‘Yoyi’, así me llama mí familia, y ‘Gaviota’, por mis amigos de Progreso. Ahora y siempre mi camino diario será estar más pendiente de la salud de papá y mamá, los recuerdos de mi vida, con ellos me ha sensibilizado, porque los amo.

La vida diaria de ellos se refleja en sus habituales momentos, diferentes por la edad, su vejez la gozan juntos: papá en su reposet descansando, junto a él su enfermero, y mamá en su cama viendo su novela; siguen disfrutando su cercanía. Ella dice: ‘Es mi tiempo de disfrutar mi vejez con tu papá, cuidándolo, veo sus caras tan hermosas, reflejo del paso de los años, su belleza interior la muestran por estar juntos, pero dentro de mí, sus palabras cobran vida, cuidándolo, es el amor verdadero que se juraron cuando recibieron el sacramento del matrimonio, su testimonio de amor lo llevo dentro de mi corazón, esos momentos que estoy en casa los disfruto con una gran paz espiritual, Dios me ama, porque me da esa gran oportunidad de cuidarlos; las manos de papá agarro y me da su bendición, con mucho trabajo; lo beso en la frente, y también en sus manos, dándole a sentir que lo amo.

Le digo lo importante que son para mí, es el tiempo que nos necesitan, quieren vernos, oírnos, sentarnos en la mesa para platicar, o comer, como hijos o hijas, es importante que escuchemos lo que nos dicen con palabras, y con sus inquietos ojos que nos miran, y sus lágrimas que les brotan por no estar todos, ya que mi hermanito Marcos está en el cielo, sus vidas somos nosotros, los hijos, hijas, ahora sé que debemos prepararnos para vivir en su espacio, no debemos olvidarlos, ahora es tiempo de protegerlos, cuidarlos, demostrarles nuestro amor, y por eso esta vivencia es para los hijos e hijas, y decirles que no hay que dejar pasar el valioso tiempo de la vida de papá y mamá, porque llegará el momento final y sentirás que pudiste darles tiempo, ¿pero ya que?, lágrimas no, dentro de tu corazón sentirás algo.

La escritora Gabriela Mistral dijo: ‘Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú’, estas palabras sintetizan maravillosamente la virtud moral de la disponibilidad activa. El que la vive sabe esforzarse voluntaria y diligentemente para evitar lo negativo y construir lo positivo.

Es una breve reflexión personalizada, para que pienses en lo importante que son nuestros padres mientras están en vida, algunos ya ancianos. Nosotros debemos amarlos como ellos nos amaron desde que nos engendraron, y darles todo el tiempo que necesiten, y más. Yo he sentido la soledad de otros hijos e hijas que los visitan de vez en año, o cuando es su cumpleaños, y adiós y hasta pronto.

Yo les propongo estos tres puntos que son reflexiones de mi experiencia personal: