Gaviota: Derechos humanos de discapacitados

Ligia Cortés

Escribir este artículo es muy importante para mí, ya que la inclusión es un tema de ayer, hoy y siempre; lo voy viendo en mi trabajo, en mi casa, con mis padres, en mi asociación, con mis amigas (os), siempre hablando de este tema y que hoy con ustedes, amables lectores comienzo. Dios guíe mi pluma, gracias.

La discapacidad es un concepto que ha evolucionado y es el resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras, debidas a la actitud y entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones de los demás.

La discapacidad se refiere a una deficiencia física, intelectual, sensorial mental o psicosocial, e incluso combinaciones de éstas, que pueden tener su origen por enfermedad, debido a un accidente, cuestión hereditaria o por la edad, que al interactuar con diversos obstáculos impiden la integración total de estas personas con discapacidad a la sociedad.

Son un grupo numeroso de personas con discapacidad en la población, tradicionalmente estigmatizado, rechazado y son objeto de múltiples discriminaciones.

Estas circunstancias los y las colocan en situaciones de desventaja y exclusión social por ser discapacitados (as), se les aleja de los considerados normales, se les califica como diferentes a las personas con algún tipo de diversidad funcional y las condena a una existencia vinculada a la institucionalización, medicación y sometimiento, propiciando un desconocimiento de sus derechos, el ejercicio de los mismos en desigualdad de condiciones y violación o vulneración constante de ellos.

Estas personas son víctimas de marginación, lo que dificulta aún más la situación en la que se encuentran, y esto trae implícitas desventajas materiales, exclusión del trabajo, segregación institucional y negación de sus derechos ciudadanos.

La carencia de poder se ve manifestada en la ausencia de autonomía e independencia en la toma de sus propias decisiones, participando terceras personas ajenas a sus intereses.

Menciono que el género, como en otros ámbitos de la vida, es también un elemento causante o agravante de las situaciones de desventaja social y exclusión de las personas con discapacidad, en particular las mujeres, es común que no se tomen en cuenta sus necesidades particulares y de situaciones de violencia familiar, en donde no existen guías para casos de mujeres con discapacidad.

Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, los derechos reconocidos y protegidos a todas las personas se ubican en dos fuentes principales: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México es parte, ejerciendo con ellos un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio de conformidad con el principio Pro-Persona.

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

En este contexto, el Poder Judicial tiene doble función:

1.- Garantizar un acceso pleno a la justicia, en cumplimiento de las garantías del debido proceso judicial.

2.- Restituir a las personas en el ejercicio de sus derechos, cuando le hayan sido violentados, desconocidos o quebrantados.

En el acceso a la justicia las personas con discapacidad han enfrentado situaciones de desventaja y exclusión sistemática debido a diversos factores:

A) Desconocimiento y nula sensibilización sobre el tema de discapacidad.

B) Ausencia de reconocimiento de las personas con discapacidad como titulares de derechos.

C) Falta de accesibilidad en la infraestructura física y de las comunicaciones e información del sistema de justicia en México.

D) Ausencia de aplicaciones de los instrumentos internacionales de la materia en procesos judiciales, en los que intervienen personas con discapacidad.

Continuará...