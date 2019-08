Gaviota: Adultos Mayores, experiencia

Hace unos días regrese de un hermoso lugar Temascalcingo, Edo. De México, ahí visitando una Institución del DIF, encontré unos importantes cuadros de Adultos Mayores, los he fotografiado y lo envío para que conozcan las personas que importantes son los adultos mayores, y que tienen lugar para estar y disfrutar diversos programas, incluyendo terapeuta para que les haga su terapia, entré y ví el local muy limpio, gente preparada que los atiende, y se preocupan de que se sientan contentos y conozcan sus derechos humanos y legales, es la importancia de la Salud, para estar en condiciones físicas, y bien.

Varias acciones que podemos hacer con esta gente tan maravillosas adultos mayores, uno de ellos en reunión de grupo me dijo, que su salud había cambiado que se sentía muy bien, primero porque ya tiene un día de esa institución para que los atiendan, no se deprime, y ahora está en el grupo familiar de las conversaciones, aunque no escucha bien de un oído, se esfuerza y comparte sus risas, y alegrías de su familia, y ellos también lo toman en cuenta, ya no existe la discriminación, él también pone de su parte no se encierra en su cuarto, él dice he vuelto a vivir, con las terapias que recibe.

Otra señora de 87 años, muy linda comenta ya hago tortillas y canto con mis nietos, regreso contenta de mis reuniones con mis [email protected], todos hablamos fuerte, jugamos dominó, hacemos lectura, reímos, y sentimos una alegría que muchos años dejamos pasar y ahora vivimos con todos los que nos rodean con mucha paciencia, y sin temor podemos preguntar a la familia que se va a comer, si nos pueden llevar a misa los domingos, y si es cumpleaños de alguno de mis hijos, estoy participando, gracias por tomarnos en cuenta, y lágrimas pero de agradecimiento, la llegada de la noche, ya no me da miedo, doy gracias a Dios y tomando mi medicamento que puedo hacerlo yo misma, y me siento con ánimo porque voy recordando mis actividades que hice, como colaborar en la cocina cortando las verduras, lavando trastes, y rezar, o leer un libro, y en la comida escuchar poco pero atenta a lo que dicen porque ellos cambiaron, hablan fuerte y despacio.

Mi vida tiene ahora una luz de amor a mi familia, y recordar que yo fui la que se alejó, y muchos querían hablar conmigo, pero ya venían a buscarlos por sus familias, un nuevo rumbo, un aprendizaje sobre cómo tratar a los adultos mayores, pero también ellos deben dejar que se les atienda en su salud, y es importante hacerles notar que son importantes en todos los aspectos, eso les devuelve el amor hacia su familia y a los vecinos, sus nietos, gozan del amor de cada uno de ellos, porque se han acercado, dejando borrado el espacio que separaba, una vida, y ahora reconocen que mientras hay vida, hay amor, y disfrutar el tiempo que Dios nos regala con los que nos vieron antes, y ahora, somos [email protected], [email protected] felices, ver a nuestros vecinos y saludarlos con alegría, platicar con ellos, es un regreso sin duda a la Vida, que como regalo me dio Dios.

Mi familia es lo real, siempre pensar en buenos recuerdos y platicarlos para que los nietos, sobrinos conozcan quienes fuimos y que ahora estamos mostrando la cara del adulto mayor con una paciencia y sobrellevando la salud con medicamentos, y obedeciendo tomándolos, ellos son felices y yo más.

Recomiendo que cuando lean este pequeño ensayo, tratemos de vivir más cerca de nuestros padres,abuelitas (os), tíos, tías, hermanos (as), y la estrella de la paz, en nuestro corazón brillara, amar a los adultos mayores y si son la fuente de la familia pues más felices viviremos todos, siempre al atender a mi papá que goza la gloria eterna, yo sentía dentro de mi corazón un cambio de mí para él y viceversa, sus últimos años fueron vividos con mucho amor, y me enseñó a buscar la paz, en atenderlo, no podía hablar, ni moverse, pero el enfermero me ayudaba y sus manos tocarlas, y ver en sus ojitos esa ternura, y algunas veces lágrimas por creo yo alegría o tristeza.

La falta de mi hermano Marcos (+), lo entristeció mucho, bueno toda la familia, pero supo salir avante 2 años más, por eso les digo a todos los que me llaman y tienen o son adultos mayores, ánimo, ellos están con nosotros hagámoslos felices, la vida no sabemos tiempo, pero si entendemos que la misión de los adultos mayores es hermosa.

Bien, saludos y en la próxima seguimos con sus deseos de conocer las leyes y sus derechos humanos.