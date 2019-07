GAVIOTA: Ley para la protección de los derechos de los adultos mayores (IV)

Todos los conocimientos que las personas adultos mayores, van aprendiendo, y que según me comentan en sus llamadas que van haciendo una carpeta con los periódicos de la Verdad, que adquieren para hacer sus notas, y que de los problemas que van teniendo ya saben a que Institución asistir, y llevan sus apuntes, los artículos y de que Ley provienen sus derechos y obligaciones, se están juntando entre los jubilados, vecinos y familiares adultos mayores, la verdad cuando escucho lo que me dicen ya sean señora o caballero, se denota el interés de aprender, algunos son profesionales, o [email protected], o gente jubilada que fueron secretarias, o empleados de oficinas estatales o federales, incluso intendentes, ya todos los días se reciben de 3 a 4 llamadas, me da mucha alegría y los felicito porque tienen ese deseo de aprender y defender su pensión, patrimonio, o dejar a sus herederos herencia, así como han solicitado pensión alimenticia a sus hijos, hay muchos casos que iremos presentando en otro ensayo. Continuamos con el artículo 11, atribuciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

I. Implementar acciones encaminadas a disminuir los índices de desempleo y de marginación ocupacional en los adultos mayores, mediante la aplicación de programas que permitan la evaluación de sus capacidades y aptitudes, procurando su integración e incorporación a la planta laboral.

II.- formular, operar, difundir y promover los programas de empleo y autoempleo para los adultos mayores.

III. Celebrar convenios de colaboración con empresas, cámaras u organismos, para concentrar una mayor oferta de vacantes a través de la bolsa de trabajo respectiva.

IV. Desarrollar ferias de empleo para los adultos mayores.

V. Implementar estrategias para que los adultos mayores cuenten con mayores oportunidades en las bolsas de trabajo que organice la secretaría.

VI. Orientar a los adultos mayores para que acudan a talleres de capacitación.

VII. Otorgar asesoría jurídica gratuita a los adultos mayores que decidan retirarse de sus actividades mayores.

VIII. Otorgar asesoría jurídica gratuita en materia laboral en los términos de la ley federal de trabajo a los adultos mayores.

IX. Promover, en coordinación con la Secretaría de Fomento Económico, el otorgamiento de incentivos o estímulos para las personas físicas o morales que contraten o consideren un mínimo de empleos para los adultos mayores.

X. Las demás que considere la ley.

Artículo 12, atribuciones de la Secretaría de la Cultura y las Artes.

I. Promover el acceso al desarrollo de la cultura y las artes a los adultos mayores.

II. Fomentar la realización de actividades culturales para adultos mayores a través de talleres, exposiciones, concursos y eventos comunitarios.

III. Impulsar que se otorguen descuentos a los adultos mayores a eventos culturales que promuevan las instituciones públicas, privadas y sociales.

IV. Fomentar la creación, producción y difusión de libros, publicaciones y obras artísticas elaboradas por los adultos mayores o dirigidas a estos.

V. Las demás que le confiera la Ley…………