GAVIOTA: Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Yucatán (II)

Capítulo III

Competencia de las autoridades.

Artículo 7 . Atribuciones de la secretaria de desarrollo social.

I.Diseñar, coordinar vincular y evaluar programas sociales encaminados a proteger los derechos de los adultos mayores.

II. PRESIDIR el consejo estatal para la protección y atención integral de los derechos de los adultos mayores.

III. promover medidas necesarias para la defensa y el respeto a los derechos de los adultos mayores, difusión de disposiciones legales.

IV. fomentar la participación de los adultos mayores y de los sectores social y privado en el diseño, promoción, seguimiento y financiamiento de los programas de atención a estos .

V. Celebrar convenios de colaboración con instituciones y organismos públicos, sociales y privados para realizar acciones de atención dirigidas a los adultos mayores.

VI. Impulsar la participación de los adultos mayors en la toma de decisiones con respecto a su entorno social.

VII. Realizar acciones de sensibilización y difusión dirigidas a la sociedad para crear, fortalecer y promover una cultura de respeto a los derechos y la dignidad de los adultos mayores, así como difundir los programas sociales en su beneficio.

Y así vamos explicando a los adultos mayores los derechos que tienen de las diferentes instituciones federales y estatales, pueden y reciben beneficios y estímulos económicos, y se les orienta para promover sus pensiones a personas en situación de vulnerabilidad.

Los deportes son otras actividades que practican y que se les enseña para que puedan participar en todos los niveles municipal, estatal y federal, y los alienta a cuidarse y con alegría llevan su vida, no dejan entrar la depresión.

Y los programas sociales, también son para las familias de escasos recursos económicos y se les dan apoyos para gastos funerarios.

Artículo 8. Atribuciones de la Secretaria de Gobierno.

Contribuye a que se de cumplimiento del objeto de ley

I. Garantiza y vigila que los concesionarios del servicio público de transporte otorguen el acceso oportuno y seguro a los adultos mayores.

Tarifas preferenciales y que estén en buen estado.

II. Y sancionar a las instituciones de atención para adultos que no cumplan con la legislación…

Art. 9 Atribuciones de la Secretaria de Salud.

I. Desarrollar programas para la prevención, detección y tratamiento de los diferentes tipos de padecimiento y enfermedades más frecuentes en los adultos mayores.

II. Diseñar mecanismo que permitan la adecuada prestación de servicios de atención médica, gerontológica y de asistencia social a los adultos mayores.

III. Fomentar en los familiares, capacitación en primeros auxilios, terapias, rehabilitación, técnicas de alimentación y tratamiento en adultos mayores, instituciones y familiares que los tengan a su cuidado.

IV. Servicios que deben otorgar atención gerontológica, medicina geriátrica, y atención psicológica.

V. Entregar a los adultos mayores que carezcan de recursos y que no sean derechohabientes, prótesis, sillas de ruedas, bastones, andaderas, o cualquier otra que contribuya a mejorar su calidad de vida.

Es importante conocer esta ley y lo que las instituciones tienen para dar a los adultos mayores, y que las Instituciones que no lo hagan tiene sanciones porque esta en la Ley. Ir conociendo sus derechos es lo más saludable me dicen en las llamadas que recibo porque no todos sabemos las leyes y lo que hay para los adultos mayores, pero siento que estoy aprendiendo ahora más que cuando fui a la escuela porque lo leemos con calma y preguntamos a las instituciones que se nos mencionan, hacemos cita y vamos, que sigan este medio dándonos a conocer los derechos, felicitamos a todos, los que comparten su tiempo para hacernos sentir que somos gente que importamos a la sociedad, a la familia, y a las autoridades, estamos envejeciendo sí, pero con alegría y orgullo de ser una persona respetada y amada por mi familia porque estoy conociendo la ley y mis derechos.