Focus Universitario: Cecilia Canseco

¿Se solicita profesional recién egresado… con experiencia?

¿Listo para el último semestre de la Universidad? Por fin concluirás tu educación profesional. Tienes muchos sentimientos encontrados, pues hay una gran felicidad, algunas veces piensas: por fin ya no iré más a la escuela, ya no me dejaran tarea, podré empezar a trabajar y seré independiente, voy a hacer lo que yo quiera; pero también empiezas a sentir nostalgia por los amigos, las justificadas trasnochadas, los viajes escolares, e incluso los trabajos en equipo, y hasta piensas en algunos maestros de los que extrañarás sus consejos.

Y al egresar… listo ahora sí para trabajar, pero… resulta que la gran mayoría de las vacantes que se ofertan y que ofrecen un sueldo que te parece más o menos razonable piden experiencia. Y ahora te preguntas: ¿Cómo voy a tener experiencia si apenas concluí la escuela? ¿Cómo puedo acceder a un empleo que me ofrece un sueldo que me pueda dar para lo que necesito y quiero sino tengo experiencia?

Si ya estás en busca de empleo y aun no tienes experiencia, probablemente primero tendrás que aceptar empleos que consideras ofrecen un salario inferior al que aspiras para poder adquirir experiencia y más adelante acceder a aquellos puestos o empleos que son más cercanos a tus pretensiones.

Pero si aún estas en la Universidad o estas por entrar a ella, debes considerar trabajar mientras tanto. Busca un empleo en el que no solo tengas acceso a cierta independencia económica o con el que puedas dar apoyo a la economía familiar, busca algo que complemente tu formación universitaria, que vaya enfocado en tus objetivos profesionales. Seguramente al inicio de la carrera será difícil obtener un empleo como este, sin embargo, también puedes considerar hacer prácticas profesionales en los últimos semestres; (en muchas empresas procuran darle a los practicantes cierto apoyo económico); pues esto te ayudará a obtener experiencia y a darte a conocer en el medio en el que tienes proyectado desempeñarte profesionalmente.

La mayoría de las universidades tienen como requisito de titulación hacer las prácticas profesionales, sin embargo, en muchas, estas se convierten en una extensión del servicio social, en donde la mayor parte de las actividades que realizas no tienen relación con tu carrera, por lo que no obtienes ninguna experiencia profesional. Por esto es muy importante que te asegures de hacer las prácticas en un lugar donde puedas desarrollar tus habilidades aprendidas a lo largo de tu formación profesional.

Mientras estudias y trabajas, pon en práctica lo que vas aprendiendo en la escuela, siempre procura ser propositivo, tener una excelente actitud, actúa siempre de manera empática y nunca por encima de nadie. Pero no debes olvidar tener momentos de esparcimiento, no todo es trabajo y estudio. Busca momentos para salir con tus amigos, ver una buena película o serie e incluso lee esas historietas que has ido dejando en el olvido.

¿Listo para alcanzar tus metas?