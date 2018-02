Feliz día del amor y de los eco amigos

Hola a todos mis Eco-Amigos! El día de hoy que estoy escribiendo es el maravilloso 14 de febrero, esta fecha incomparable que nos recuerda un poco sobre el valor que tiene la gente alrededor de nosotros. Quiero aclarar que este día es del amor y la amistad, vuelvo a decir , del “amor” y la “AMISTAD” , así que si no tienes pareja, no te achicopales, es un día especial para también celebrar tu relación con otras personas especiales, no necesariamente con una pareja.

Justo pensando en la columna, me llegó el chispazo (cof lucy cof) , bueno… me lo comentaron y fue muy buena idea, y esta fue.. hablar de ustedes mi eco-amigos . Hoy celebro su existencia y la relación que tengo con ustedes. Para mí son más que personas que ven mis programas, son mis eco-amigos literal! Me parece que este proyecto no sería nada sin su interés en los temas y sin que sintonicen este programa de Eco de Eco, la voz de la naturaleza, a pesar que sale en una hora muy tarde y complicada.

Es muy especial para mí ver cómo ha crecido el proyecto. Aún recuerdo cuando tenía la ilusión de llevarlo a cabo, y cuando me dieron la oportunidad, fue un día hermoso. Sin embargo, siempre creí que iba a ser difícil por que es un tema complicado, ya que no a cualquiera le genera ese interés, pensé que no iban a ver tantas personas involucradas en esto, más que mi eco-team, que ya los conocen en los programas.

Esta columna es de agradecimiento a todos ustedes que hacen de los temas aún mas importantes. Veo sus comentarios desde las cápsulas de “la especie del día”, como en esta nueva sección de “un eco por la Tierra”, que inició por que ustedes me mandaban cosas que les interesaban y me compartían sus vivencias entorno a la naturaleza.

También hay cosas que me inquietan y a veces me gustaría poder llegar a mas gente generando esta consciencia sobre el cuidado de nuestro planeta. Así como algunos comentarios negativos como cuando me mencionaron que era “muy negativa”. Como usetes saben, hice un post en mi Facebook, contándoles sobre esto y lo que más me maravilló, fueron sus comentarios hermosos que me hicieron ver que no tengo que llegar a más personas, ustedes son los que van a compartir el mensaje de amor a la naturaleza junto conmigo.

Este día del amor y la amistad lo festejaré con ustedes, en un programa mas de eco de eco. Sacando lo mejor de mí, para que aprendamos juntos y valoremos más nuestro entorno. No me pesa para nada, de hecho me han estado preguntando qué haré hoy en la noche, y mi respuesta orgullosa es “transmitiré y la pasaré con mis eco-amigos”, que no hay nada mejor , ni que me haga más feliz que pasar un rato con ustedes que quieren aprender sobre estos temas que nos benefician a todos.

Espero que hayan pasado un 14 de febrero hermoso y hoy y siempre les agradezco a ustedes el amor y cariño que me han demostrado! Sigamos haciendo equipo para hacer eco, de esta eco información.