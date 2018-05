Feliz Día de las Madres... Por adelantado

Lo sé, todavía falta un día para que sea el día de las reinas del hogar… Pero déjenme contarles lo que significa para mí este día. Como ya les había comentado, para mí estos días forman parte de una larga cadena de mercadotecnia, sin embargo, considero que es la oportunidad perfecta para resaltar una fecha especial.

Lo típico que se les regala a las mamás en su día, irónicamente, siempre son utensilios para que trabajen más… licuadoras, lavadoras, vajillas, baterías de cocina, etc. ¿Pero qué es lo que realmente quieren las mamás en su día? A estas alturas, todos deberíamos saber es que sólo quieren un día en el que las consientan, día que no debería ser sólo una vez al año.

Les invito a que este día, recordemos lo que realmente son las mamás para nosotros y lo más importante, lo que sería de la vida si ellas no estuvieran. Valoremos a nuestras mamitas y no arruinemos este día con el clásico: “Felicidades, porque eres una mamacita”, sí, en ese sentido morboso que de verdad es detestable (al menos para mí, lo es).

Centrémonos en que aunque no elegimos quién es nuestra mamá, para ser justos, ellas tampoco eligen a sus hijos. Sin embargo, se desviven por ellos. Pensemos en los sacrificios diarios que enfrentan, para este día poder sentirse orgullosas de ser mamás. Valoremos lo que significó para ellas llevarnos 9 meses en su vientre y una vida en el corazón.

Cuando pienso en mi mamá, además de ponerme súper chillona ja, ja, ja… Valoro tanto que la vida me haya dado a una mujer tan fregona. Mi mamá, para mí es un ejemplo de vida andante, no he conocido otra persona como ella, que además de dedicar su vida a un trabajo para darnos lo mejor siempre encontró el modo de que la familia es primero, sin importar lo que pase.

No soy mamá pero no mentiré, desde donde yo lo veo, no es tarea fácil. Imagínense tener que ser de todo un poco, para sacar adelante a sus hijos y hacerlo con todo el amor del mundo. Valorémoslas ahora que las tenemos, pero no sólo hoy, todos los días del año.

Pd. Tranquilos papás, ya vendrá el día del padre.

Twitter e Instagram: @lucruzc