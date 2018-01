Febrero; mes del ¡A…mericano!

Bien bajado ese balón por Ali Huidobro

Como ya es costumbre quiero darles la bienvenida a una lectura más de “Bien Bajado Ese Balón” en esta ocasión quise quetocar un tema que a muchos les interesa, así que por el momento la titularemos “Bien Cachado ese Ovoide”.

Se acerca febrero, comúnmente reconocido por ser el día del amor y la amistad, mes en el que todos andan bien cursis con sus parejas o amigos.

Bien, pues para muchos otros, febrero es anhelado por ser el mes del SUPERTAZÓN (Sí, así en mayúsculas para que se lea con auforía). Se acerca la edición LII del Super Bowl, evento en el cual los Patriotas de Nueva Inglaterra enfrentará a las Águilas de Filadelfia, justo como pasó hace trece años en la edición 39 de la máxima competencia de la NFL.

Para muchos su favorito a ganar es Patriots por el simple y espléndido hecho de contar con el gran quarterback Tom Bradley. Otros tantos se inclinan a los Eagles, quienes se les reconoce por la manera en la que llegaron hasta esta estancia al ganar el título de la Conferencia Nacional.

Y para el resto de los espectadores, la escena favorita será el show del medio tiempo la cual acapará la atención de personas de todas las edades sin importar el género, por cierto para este año será Justin Timberlake el encargado de entretenernos (O aburrirnos) mientras que quien cantará el himno será Alecia Beth Moore o para los amigos: Pink.

Regresando al tema deportivo y a todo lo que conlleva esta fiesta en el americano, aquí les dejo tres consejos a considerar para disfrutar el Super Bowl sin morir en el intento.



1 ) Si usted no le va a ningún equipo o bien no le entiende; deje que los que sí, disfruten. Es más, esta puede ser esta una buena oportunidad para conocerlo.



2 ) No critique. Evite frases como “No le veo el chiste” “Esta actuado” o “Que pérdida de tiempo” Si esta cerca o rodeado de alguien que gusta del espectaculo “let it be”.



3 ) Prepare botanita. No hay nada de malo no gustar del americano pero queda ampliamente recomendado preparar botanita y sentarse a disfrutarlo en compañía de amigos o familia, le aseguro que le gustaran los memes que surgirán además es el pretexto ideal de convivencia.Bien, mis estimados me despido enviando un cordial

¡Abrazo de gol! Nos leemos a la próxima ¡adiós!