Falso Espejo

Las medias verdades o las verdades a medias no existen; son una falacia de la mente, de la intención de las personas de no procurar un daño a otra persona o conducirle a una intención distinta.

Autoproclamados “creadores de todo”, establecemos numerosas normas sociales conductuales, dirigidas a regir las relaciones entre nosotros mismos; la mentira es una de las prácticas más comunes, mentir se ha vuelto parte de nuestras vidas.

El filósofo galo Jacques Derrida, autor del ensayo “Historia de la Mentira: Prolegómenos”, alude a una definición tradicional, al decir que “en su figura prevaleciente, y reconocida por todos, la mentira no es un hecho o un estado: es un acto intencional. No hay mentiras, hay ese querer o ese decir al que se llama mentir; será dirigir al otro (pues solo se miente al otro, uno no se puede mentir a sí mismo, salvo sí mismo con otro).

Derrida también considera que “el mentiroso sabe la verdad, si no toda la verdad, por lo menos la verdad de lo que piensa, sabe lo que quiere decir, sabe la diferencia entre lo que piensa y lo que dice: sabe que miente”.

Sócrates profesaba esa conexión esencial entre el saber, la ciencia, auto conciencia y la mentira. Al hablar de la historia de la mentira no podría ser la historia de un error, aunque fuera la de un error en la constitución de lo verdadero, en la historia misma de la verdad como tal.

Diría Maquiavelo en su obra “El Príncipe”, que el fin justifica los medios, aplicado en diversos ámbitos de nuestra existencia, visible más en los engranajes gubernamentales y políticos mexicanos.

Acostumbrarnos a esta realidad es mediocre, es un sentimiento devaguedad espiritual, revestido por el desánimo de elegir a quien sea, sin meditar por sus antecedentes personales o profesionales.

Los actores políticos necesitan ser directos, dejar el discurso simplista y demagogo; comunicarles a sus votantes de compromisos concretos e idóneos para la construcción de una mejor sociedad, no hacerlo, sería continuar circulando por la ignominia.

La mentira no tendrá jamás buenas intenciones y no puede ser considerada bajo ningún concepto; en política la mentira se empieza a tejer desde las instituciones mismas, la falsedad se cristaliza y encumbra en las esferas de la administración.

Transparencia debería ser un imperativo y obligación imbuida desde el primer instante que se manejan recursos públicos, la ley les obliga a presentar su 3 de 3 y sus declaraciones patrimoniales, pero éste acto tiene que salir del espíritu del propio funcionario o candidato.

Desde la sociedad civil surgen esfuerzos para erradicar la mentira, como por ejemplo, la página electrónica “Verificado”, el cual analiza con estadísticas y numerología, las promesas y propuestas de los presidenciables; un hecho individual para quitar el velo de la falsa esperanza, de los falsos mesías.