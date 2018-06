FOURLOKOMANIA, la forma legal que podría matar a nuestros jóvenes

En una reunión social, donde estuvieron mis mejores amigos, hubo música, comida y diversión conocí una bebida que puede ser el causante de abusos e incluso de muertes en nuestro país.

Estoy hablando del famoso Four Loko, aparentemente inofensivo, buena para iniciar la fiesta, pero lo qué hay detrás de esta bebida, es impresionante... y se los voy a contar.

Eran la 1pm cuando una amiga me ofreció tomar una lata de Four Loko, lo recuerdo muy bien pues cuando tuve la lata enfrente de mi me desconcertó, y por alguna extraña razón mire el reloj. Yo en Facebook había visto una imagen sobre una bebida que te podía ocasionar pérdida de memoria y por algo la relacioné, comencé a leer la lata al reverso y no te daba mucha información de que era lo que me iba a tomar, lo único de lo que estaba segura es que era de sabor sandía, le di un sorbo y fue como si hubiese probado una cucharada de azúcar con alcohol, decidí no consumirlo y a lo lejos mi amiga gritó, “Es vodka con energizante, no pasa nada tómatelo”, pero lo que mi amiga no sabe y estoy segura que muchos jóvenes tampoco es que en efecto si pasa y puede ser mortal.

Esta peligrosa bebida, contiene cuatro tipo de estimulantes, cafeína, taurina y ajenjo que fueron creadas para proporcionar vitalidad cuando el individuo actúa ante esfuerzos extras, físicos o mentales; aunque sus resultados son solo momentáneos. El Four Loko está combinado con 12% de alcohol, y está comprobado por expertos, que es una combinación fatal. “No se debe mezclar licor y bebida estimulante, es una bomba de tiempo. La cafeína es estimulante y el alcohol es depresor: un cóctel de extremos en un mismo vaso”. Martha Justina González, nutricionista. Esta fusión provoca que el cuerpo no tenga los síntomas típicos de estar borracho, por lo que puedes seguir tomando hasta enloquecer, perder el conocimiento o inclusive morir.

¿Se imaginan que tan grande es el peligro que las autoridades, padres y la ciudadanía está ignorando?, ya que para obtener esta bebida no te piden identificación, y la empresa responsable no puede decirme lo contrario, ya que yo acompañe a comprarla y nunca me pidieron la identificación al menos para corroborar que si era mayor de edad, y no solo eso, puedes comprar cuantos quieras.

El Four Loko es tan fácil de conseguir, está a la venta en cualquier tienda de autoservicio, lo que lo hace aún más peligroso porque está al alcance de nuestros jóvenes y de cualquier ciudadano.

Sin duda un grado de inconsciencia muy alto. Estoy segura que muchos padres no están enterados de esto, que grato sería que justo ahora cientos de padres me estuvieran leyendo.