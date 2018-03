¡FELIZ DÍA DE LA MUJER!

Abro los ojitos y veo que ya el cielo es muy claro… Seguro, en cualquier momento suena la alarma.De todas maneras, permanezco acurrucadita y tapada, en eso, suena la alarma. Es hora den levantarse, me estiro y pongo mis chanclitas.

Mientras me baño, voy organizando mi día. Cuando salga todavía debo elegir la ropa del día y llevarme comida al trabajo. Así que al salir, me dirijo a cambiarme y una vez lista, voy a la cocina a picar mi piña y preparar mi ensalada.



Recojo mis cosas, me despido de mi familia, voy caminando tranquilamente para tomar taxi y justo en la esquina veo pasar a un señor frente a mí, me dice: Buenos días, señorita. ¡Diablos! ¿Es realmente necesario que usen ese tono? Parece que nos desnudan hasta con la voz.



Le echo una mirada matadora y sigo caminando, no vale la pena enfrascarse con él. Sigo caminando y pasan dos sujetos en una moto, escucho: Mi amor, te damos aventón, puedes ir enmedio de nosotros. Al principio bajo la mirada, me siento intimidada, pero decido verlos…

Los veo detenidamente, con la peor cara que seguro podría ponerles. Al menos así ya no me siento vulnerable, ¿por qué tendría que bajar la mirada si ellos son los que me faltan al respeto? Y escucho decir al tipo de atrás: Nos está bien, apúrate, nos está viendo.

Gracias al cielo, aceleraron y me siento más tranquila. Ahora sólo falta el pan de cada día, elegir taxi. Todas las mañanas o las mañanas que se me hace tarde, opto por tomar taxi, pero decirme por uno es toda una aventura.



Pasa el primero y veo que va acompañado de otro señor, el segundo me echa una mirada morbosa y mejor lo dejo pasar, el tercero, me subo al tercero y en el camino voy pensando, ¿hasta dónde nos ha llevado la inseguridad, que tengo que estudiar al taxista con el que vengo?



Yo sé que no todos los hombres le faltan el respeto a las mujeres, sé que no todos los taxistas son así, también sé que no sólo las mujeres sufren acoso, así que me pregunto: ¿qué les da derecho a los seres humanos a intimidar a los demás?

¡Justo a tiempo! Ya estoy en el trabajo, después de tanto tráfico. Subo a mi lugar de trabajo y a los minutos entran las de RH con varias rosas, me entregan una… ¡Es cierto, hoy es el Día de la Mujer!