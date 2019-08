Ex Libris: Ignacio Manuel Altamirano y Guillermo Prieto

Constantemente recurro a los fabulosos diccionarios en tres tomos del periodista sonorense Humberto Musacchio López, autor de varios libros sobre historia de la cultura (amigo y compañero de toda la vida de Miguel Ángel Granados Chapa, 1941-2011), ya que en esas páginas puede uno obtener bibliografías y biografías. Y con ayuda de ellos preciso los datos de Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893) y Guillermo Prieto (1818-1897); aprovechando la celebración del bicentenario del nacimiento de Prieto; periodista, escritor, poeta y patriota cuya arenga y valor personal: “¡Los valientes no asesinan!”, hizo que unos soldados de la dictadura militar del santaannismo no asesinaran a Benito Juárez el 14 de marzo de 1858. Logrando la permanencia del estadista –tal vez el único en toda nuestra historia– en la conducción estratégica del país para, con los liberales de entonces, restaurar la República, crear la Constitución de 1857, implantar la Reforma y sus leyes, participar en la Gloriosa Revolución de Ayutla y lograr la separación de las iglesias y el Estado. Actos en los que Prieto fue factor común para lograr los cimientos que aún sostienen a la nación; con todo y los embates de los Santa Anna reproducidos en el montón de presidentes que lo usaron como ejemplo.

II. El otro inmenso liberal es Ignacio Manuel Altamirano: novelista (Clemencia, Navidad en las montañas, Julia); periodista; educador, dedicado a los indígenas; uno de ellos nada menos que Ignacio Ramírez, nuestro Voltaire. Prieto y Altamirano, compañeros de Juárez… hasta que los dos consideraron ser sus adversarios. Altamirano, guerrerense, luchador por el republicanismo, las democracias: representativa y directa; abogado. Fue un duro crítico de los conservadores, de los “reaccionarios, que al fin eran mexicanos”, explicó Juárez. Nunca dos patriotas como Altamirano y Prieto construyeron al Estado moderno de representación electoral y la división de poderes e imperio de la ley constitucional. Es así que el año pasado recordamos su fallecimiento físico, pero que perdura por su obra; entre las que está su genial El Zarco. Altamirano abrió la cultura mexicana a la literatura universal, sobre todo. Participó en la derrota y expulsión del imperio, contra quien nunca fue emperador el tal Maximiliano, porque como escribió Gastón García Cantú: “Juárez era presidente” durante esa intervención austríaca-francesa.

III. De Prieto debe decirse que fue un militante del liberalismo político en todas las luchas desde 1847 hasta su muerte biológica. Nacido en la capital del país, como periodista se enfrentó, cara a cara, con el dictador Santa Anna para mantener a toda asta las libertades de prensa (incluso para criticar a Juárez, como el mismo Altamirano). Creó varios periódicos y revistas. Nos dejó, entre otras de sus obras, Memorias de su Tiempo. Juzgó que las reelecciones de Juárez no eran convenientes no obstante la aprobación del Congreso y el amparo constitucional de 1857, por lo que se afilió a la causa de González Ortega y al despedirse del oaxaqueño éste le dijo: “¡Que te vaya bien, Guillermo, la patria te agradece tus servicios!”. El caso es que esos dos liberales, intelectuales, políticos, soldados, patriotas y contribuyentes en la construcción del Estado democrático y constitucional, fueron recordados. Prieto en un evento organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde la profesora e investigadora Bertha Hernández ofreció una conferencia, como informa Carlos Paul (La Jornada, 11 de febrero de 2018), con el título: Guillermo Prieto: periodismo y el poder político, en el coloquio titulado: “¡Los valientes no asesinan!””

