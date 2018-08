Europa a la defensa de Europa

Será un largo y difícil entendimiento entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE), si todo apunta –como pare­ce- que Donald Trump querrá buscar la reelección para mantenerse en el poder hasta 2025.

El diálogo entre dos proteccionistas de piel ultra sensible siempre metiendo bajo el ala a sus respectivos productores agrope­cuarios no será fácilmente fluido muy a pesar de que los europeos buscan no enfrascarse en una guerra arancelaria-comercial con la Unión Americana.

Si bien hace días, Jean Claude Juncker, presidente de la Co­misión Europea visitó al mandatario norteamericano en Washington, cita en la que sorpresivamente terminaron más cordiales que nunca coincidiendo ambos en discurrir en un libre comercio con cero aran­celes, cero tarifas y cero barreras… la verdad es que Juncker habló por él mismo no por los 28 países que representan al cónclave europeo.

Imagino a Bruselas plantearle a todas las naciones perte­necientes que sus productores agropecuarios competirán “en carne viva” con sus contrapartes norteamericanos, para empezar habría sendas protestas de los productores de leche sean los franceses como los alemanes por no decir lo que pasaría con los productores porci­nos, ovinos y vacunos.

Trump le ha lanzado un órdago a Juncker sabedor de que el político luxemburgués está metiéndose en territorio pantanoso y que mientras rugen los fantasmas del populismo en diversos países europeos, en estos momentos, plantear un libre comercio a todo o nada equivale a que el pelirrubio le está dando una pistola cargada con balas expansivas.

Lo que la retórica del empresario del Partido Republicano verdaderamente pretende es que Europa se desbarate que deje de ser un metapoder y un bloque de competencia algo muy similar a las pretensiones del presidente ruso, Vladimir Putin.

Ya el delfín galo Emmanuel Macron saltó molesto porque primeramente, aseguró, “no debe hacerse una negociación comercial por la vía del chantaje, la amenaza o la ma­nipulación”; y segundo, porque no se puede signar un tratado de dejar pasarlo todo, que termine socavando el sector primario euro­peo.

Tampoco prevalece un cauce de en­tendimiento, ni en las formas ni en el fondo: la salida de Estados Unidos de manera grose­ra de varios acuerdos torales como el Acuerdo de París y el Tratado Nuclear con Irán no es más que el evidente desprecio a la diplomacia europea y a su visión de lo que debe ser la geopolítica.

A COLACIÓN

Además del reproche cansino de que Estados Unidos aporta muchísimo para la defensa Eu­ropea en la OTAN, ahora la batahola pasará por Irán; desde la Casa Blanca esperaban el alineamiento explícito de sus tradicionales socios y que una vez anunciada la salida –nuevamente grosera- del Tratado Nuclear con Irán, la UE correría presurosa a abando­narlo igualmente.