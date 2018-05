Estoy en el país equivocado

Si hablamos de belleza en América lo primero que pensamos en un rostro “bonito” y un cuerpo delgado, eso sí, lleno de curvas.

Sin embargo mantener este estándar de belleza es sin duda un riguroso trabajo, un gran esfuerzo y una inquebrantable volun­tad. Aunque a la mayoría de las mujeres (y ahora hombres también) hacen lo posible para no perder “la figura” con rutinas que incluyen horas en el gym, largas caminatas, una alimentación que incluyen frutas y verdu­ras, poca grasa, cero azúcar, y una larga lista de privaciones, que al final se justifica con “la salud”.

Y claro está, no soy para nada una varita de nardo, y he de confesar que el único momento en que recuerdo eso es cuando voy a comprar­me ropa, fuera de ahí olvido completamente el querer volver a ser delgada. Cuando me empieza a dar hambre estoy en el dilema de comerme unos deliciosos tacos de carnitas y los enfrento contra una ensalada, me evito la batalla y en directo los primeros son los gana­dores. Y es que llevar un estilo de vida como el mío es sinónimo de enfermedad, a corto, me­diano o largo plazo, para que digo que no si sí, sinceramente a veces me gustaría haber nacido allá por Marruecos y todos esos lugares hasta Senegal, lugares paraíso de la obesidad en la mujer, sitios en donde de complexión delga­da aspira a pesar el doble o triple de su peso correcto, pues los suculentos kilos de carne en esas regiones no solo son sinónimo de belleza, sino les permite aspirar a un matrimonio feliz, según su cultura. Tan es así el arraigo de sus tradiciones que las mujeres en toda la región sahariana, se valen de todo lo que esté a su alcance para subir de peso, pues eso les garan­tizará ser “atractivas” para los hombres de la región. Afortunadamente, ya son anecdóticas las “granjas de engorde”, donde en el pasado se recluía a niñas en un régimen de internado y se las alimentaba con una dieta hipercaló­rica de carnes rojas, mantequilla y leche de camella, hasta adquirir la consistencia nece­saria para atraer al buen marido. El engorde o “lebluh”, como se llama en el dialecto local, es de sobra conocido. Que contrariedad, mien­tras unas mueren por no comer otras podrían morir por comer demás. Para mí sería ideal seguir comiendo aunque engorde, pero la rea­lidad es que el sobrepeso desencadena varias enfermedades que pudieran prevenirse, así que no hay de otras más que cuidar la salud, no como te ven o piensan los demás.