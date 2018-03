¿Estarán en lo correcto?

Caminando por la calle rumbo a mi reunión religiosa, algo me puso a pensar y dudar a la vez y es justamente como muchas iglesias, templos o tabernáculos, según la denominación de cada religión, bajita la mano hacen discriminación con sus creyentes, yo me di cuenta, hace una semana cuando un hombre llegó con aretes y gorra, de inmediato los que están cuidando la entrada del sitio le dijeron lo siguiente: “joven usted no puede entrar así en este lugar, aunque si usted desea, puede sentarse en la parte de atrás, esto porque no guardamos el respeto a nuestro Dios”.

Yo estando a metros, logré escucharlos, sin embargo la discriminación no termina ahí, ya que en ese mismos día una señorita llegó de igual modo, pero ella vestía con una minifalda y un escote que hasta a mí me hizo pensar, “¿acaso este lugar es un table dace?”, pensando que los mismos que estaban cuidando la puerta le iban a decir lo mismos que al joven con gorra y aretes.

Sin embargo no fue así, la dejaron pasar y hasta la consintieron obsequiándole una biblia exclusivamente para ella, entonces la cuestión es, cómo es posible que hasta en las mismas iglesias los pastores, sacerdotes o como se llamen, permitan esta clase actos, si supuestamente son hombres de Dios, entonces ¿Dios les dice que hagan eso?

Por otra parte le pregunté a mi pastor por qué permiten todo esto y me respondió: ciertamente la culpa la tenemos nosotros y no porque lo vemos y lo dejamos hacer. Al contrario, y en lo personal yo nunca me había dado cuenta, sin embargo gracias a ustedes como creyentes o miembros de nuestra iglesia nos lo informan, entonces actuamos para corregir eso y de mi parte Gerson haremos caso a esta denuncia que tú me acabas de hacer.

Además mencionó que si empezamos a buscar culpables, llegaríamos a más problemas, sin embargo yo Gerson, como opinión personal, yo no creo que al evidenciar los problemas esto cause “más problemas”, al contrario sería una corrección a los que no hacen bien su trabajo.

De igual modo es importante señalar que cada iglesia, templo así como pastor y sacerdote, tienen diferentes reglas o políticas, cosa que es respetable, aunque cada quien tiene sus opiniones diferentes al respecto, sin lugar a duda debería existir una equidad de género.

Cosa que en muchos lugares hace falta, no sólo en los centros religiosos sino incluso en el trabajo así como entre amigos o compañeros, en este caso si se habla de un respeto por el lugar, se debe considerar el respeto por la equidad.

Y ya para finalizar esta columna, muchos en este momento estarían diciendo: Gerson es que debes entender que si vas a esos lugares es porque en realidad vas a buscar o estar en comunión con Dios, y sí, puede ser que tengan razón, pero cómo concentrarme en buscar a Dios si los de mi alrededor hacen lo contrario a lo que ellos enseñan, entonces se vuelve difícil hacer lo que dicen y fácil hacer lo que hacen.