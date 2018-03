Esperamos cachetada con guante blanco desde Guyana

Joshua Buenfil / Diario La Verdad Conductor y periodista de La Verdad Difícil situación la que está viviendo la Asociación Quintanarroense de Hockey quienes emprendieron el sueño de realizar un buen papel en el Campeonato Panamericano, pero sin recursos de la CONADE y con apoyo de autoridades municipales y estatales de último momento. Literal, a escasas tres horas que zarpara el avión a Guyana, las autoridades municipales del deporte desenfundaron 20 mil pesos para hospedaje y alimentación, dinero que no será suficiente ya que es un viaje largo hasta Georgetown. Además ¿qué tiene que ver la CONADE en todo esto? Pues resulta, que al tomar las riendas de la Asociación Estatal de Hockey, su presidente Carlos Martínez es nombrado también como coordinador de selecciones y el equipo que participará del 15 al 21 en Guyana es en su mayoría de extracción quintanarroense. La selección lleva entrenando alrededor de ocho meses y la decisión de involucrar a peninsulares fue para promover el hockey en el Sureste Mexicano. El constante apoyo de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo ha impulsado las facilidades para la práctica, ya que no solamente en recursos se han hecho presentes, sino a la hora de brindar instalaciones deportivas. Si bien es una selección joven con poca experiencia en los empastados, se han preparado a marchas forzadas para dar los resultados esperados, incluso son optimistas al mencionar que pueden conseguir subirle al pódium en la competencia venidera. Pero desde que se conformó la Selección Nacional, la CONADE y la Federación Nacional de Hockey no ha dado la cara, ni moral ni monetariamente hacia los seleccionados. Recuerden que no se habla de un equipos que va a competir como club o como estado, se habla de una Selección Nacional, que si fuera futbol, creo que ya sabemos lo mediático y ostentoso que puede llegar a ser. Y es que Alfredo Castillo ha traído terror a todas las federaciones desde su llegada al frente de la Comisión Nacional del Deporte. Cabe recordar que se metió con natación, baloncesto y boxeo, entre otros, y amenazó constantemente con desafiliarlos si no cumplían con los “estatutos” debidos. Pues no nos queda más que ser optimistas y esperar la “cachetada” con guante blanco para el organismo deportivo más importante de México.

