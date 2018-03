Espejito, espejito…

Ángel Balán / Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo Todos sufrimos esta semana con Denisse Franco, nuestra actual Miss México, en la etapa de selección de las 16 mejores en Miss Universo, estábamos casi seguros que se llevaría el premio ya que en redes sociales era la cuarta favorita con más de 30 millones de réplicas del hagstag #MissMexico, lo que era prácticamente garantía de un lugar en el pódium Pero… no todos sufrimos como Denisse Franco, al menos no como todo lo indica, fuertes fueron los rumores de que la ‘madrasta malvada’ Lupita Jones hizo hasta lo imposible por que Miss México fuera descalificada y al parecer lo logró. Fuentes cercanas al círculo de belleza en México afirman que el problema comenzó cuando Lupita Jones dijo adiós a Televisa y aún no firmaba contratos para formar ‘Mexicana Universal’ en Azteca. Al encontrarse Jones sin recursos dejó a la deriva la preparación Denisse, entonces fue cuando apareció el hada madrina de la historia: Ximena Navarrete, quien le dio apoyo con preparación, vestidos y sesiones para que pudiera ser una digna contendiente a nivel mundial. Maléfica resultó Lupita cuando se acercaba la fecha de la contienda de Miss Universo en donde exigió a Franco cortar comunicación con Ximena Navarrete, cosa que no pasó y por el contrario la exMiss Universo Ximena y su ejército de doncellas exmiss México, externaron su apoyo a Denisse abiertamente. Este acto trajo consigo una fuerte discusión que en un principio llevaron a Denisse a renunciar al título que le hacía representar al país, y la convencieron de seguir, pero se dice que fue la propia Jones que intervino con sus manzanas envenenadas a los directivos de Miss Universo en donde externó que Franco era indisciplinada, por lo que solicitó la expulsión. Hasta este punto los rumores llegaron a los oídos de Ximena Navarrete que junto a las exMiss México y su influencia digital comenzaron una dura campaña en apoyo a Franco que la colocó en los cinco primeros lugares como favorita a Miss Universo, por eso logro avanzar en el certamen aunque no calificó en las 16 mejores aunque así debió suceder. Para terminar la noche con más drama, se dice que Jones dejó votada y llorando a Denisse en una parada de autobuses en Las vegas. Puede que Lupita Jones esté involucrada en un boicot, ya sea por parte de ella a Franco o por parte de Ximena Navarrete y las exMiss México para quitarle el poder y monopolio en la industria de la belleza en el país. Actualmente existen campañas y peticiones con firmas para destituir a Jones y en su lugar se quede Ximena Navarrete al frente del certamen.

