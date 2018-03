Es moderno, pero parece más de lo mismo

Bernardo Flores/Diario La Verdad Opinión.- Meade ya se reunió con expresidentes, gobernadores priistas, secretarios de estado y Nuño está por unirse a su campaña. Ortega declinó a su favor y tiene la alfombra puesta para llegar a Los Pinos con el voto duro del partido que lo acogió, los divergentes de PAN y lo que se gane en el camino. Meade es una cara nueva en un partido viejo, es el resultado de años de estrategia y planeación. Nuestro eterno candidato, López Obrador, parece que no ha aprendido mucho en los 18 años que lleva de campaña, sigue poniendo apodos, insultando veladamente e intentando ser congruente con lo que dice. Con el tema de su amnistía dijo que no sabe quedarse callado, pero insiste en cometer los mismos errores. Es natural comunicar las emociones, al hacerlo se da un fenómeno interesante en el que la gente se identifica con el orador porque lo siente suyo, es algo que se llama resonancia. El problema de la resonancia es que es necesario tener un plan, no solo apropiarse de las ideas de otros, sino exponerlas con una solución. Andrés Manuel es una cara conocida con prácticas viejas e ideas entrañables, algunas de ellas ya obsoletas. El afamado Frente tiene problemas de raíz, agua y aceite no combinan, izquierda y derecha no ven al mismo lugar, y Anaya y Mancera tienen objetivos complementarios, pero no similares. Que el PRD apoye a Mancera para ser su candidato presidencial está bien, sin embargo, hace notar aún más el cisma preexistente en la agrupación. Anaya, pavoneado por el respaldo de MC, asegura que no se impone, pero tiene la fuerza política para hacer un papel no tan minoritario en las elecciones y vuelve la burra al trigo, el rompimiento está cantado. Esta alianza no parece velar por los intereses de un pueblo, sino de estadísticas, juegos de poder y huesos que roer. De negociaciones absurdas mientras contabilizamos los muertos que se suman este año. Los independientes, con todo y las firmas conseguidas por El Bronco y el retraso que lleva Margarita, Rios Piter y Ferriz de Con, son libres, pero al final se usarán como peones para declinar el voto duro en unos meses. Las candidaturas independientes fueron una jugada novel para refrescar la política y acercar el poder a la ciudadanía, lo mismo que las fuerzas juveniles de los partidos, más de lo mismo, pero ahora con otro nombre.

