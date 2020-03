¿Es lo mismo violencia familiar que violencia de género?

Dra. Dileri Olmedo

Para poder entender un poco más sobre este tema es necesario que definamos primero que es violencia familiar y que es violencia de género. Nuestro Código Penal menciona en el artículo 176 BIS, que la violencia familiar es “el acto u omisión intencional realizado con el fin de dominar, someter o controlar, produciendo violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial o moral a cualquiera de las personas señaladas en las fracciones del artículo 176 Ter del presente Código, dentro o fuera del domicilio familiar, independientemente de que pueda o no producir otro delito.” Y violencia de género es definida en algunas legislaciones como “la violencia ejercida hacia las mujeres, este tipo de violencia incluye dinámicas de dominación, incluyendo las amenazas y la privación arbitraria de las libertades políticas y civiles, independientemente del ámbito en el que sucedan.”

Entonces, ¿son lo mismo? No, no son lo mismo, aunque ambas son igual de malas y no debería de existir cualquier tipo de violencia ni acto similar, y a continuación les vamos a hablar un poco de cada una.

Violencia familiar, como su nombre lo indica, es en un ambiente familiar, puede ser hecho por el esposo, la esposa e inclusive en algunas ocasiones los hijos. Este tipo de violencia puede ser desde dominar o someter al otro para así obtener lo que quiere, puede ser abuso psicológico que va desde agresiones verbales y chantajes. En la mayoría de las ocasiones la violencia familiar no es solo un tipo, sino que se van juntando como una cadena, es decir; puede existir violencia psicológica con el fin de tener una relación sexual, lo que termina como violencia sexual.

Y la violencia de género es exclusivo hacia las mujeres, esto viene siendo un tema controversial desde hace años e inclusive existen organizaciones internacionales que están en contra de la violencia de género y cuentan con recursos y apoyo para ayudar a todas aquellas víctimas.

Hacemos una breve pausa para invitarlos a conocer el Instituto Pericial Judicial y toda la oferta educativa que tiene, ofrecemos bachillerato, licenciatura, maestrías, diplomados y clases de inglés. También contamos con becas y descuentos para que todos puedan concluir sus estudios, de igual forma ofrecemos apoyo y asesoría gratuita para aquellos que lo necesiten. Nos encontramos en la avenida José López Portillo, casi esquina con Uxmal a unos minutos del crucero. O puede enviarnos un WhatsApp al (998)-303-66-70 y con gusto les atenderemos.

La violencia de género sí se puede dar en el hogar y también puede ser catalogado como violencia familiar, sin embargo en algunos países la violencia de género es aún más frecuente y específica. Entre los actos más aberrantes de la violencia de género se pueden encontrar la castración, el tráfico de personas, prostitución y abortos forzados, la ablación de clítoris y el infanticidio femenino. Y todo esto por el hecho de ser mujeres. Recordemos que la violencia de género abarca desde lo físico, psicológico, sexual, económica, obstétrica, institucional y doméstica.

Te puede interesar: Todo lo que necesitas saber sobre la Ley Olimpia

Ante cualquier situación de violencia el Instituto Pericial Judicial les brindan las siguientes recomendaciones: recolectar la evidencia, si estamos hablando de chantajes, violencia psicológica o moral, muchas veces es por medio de mensajes de texto o llamadas, nosotros les recomendamos guardar esos textos. Si es violencia física o sexual lo recomendado es asistir con un doctor y que se de atención médica, esto llevará un proceso que describimos en nuestro artículo llamado “La mujer frente a la (in) justicia”. Y por último nuestra recomendación más importante es avisar lo que está pasando llamando a la policía y contarle a una persona cercana para que pueda ayudar.

Para finalizar nos gustaría compartirles la siguiente frase: “Basta ya de minutos de miedo, de humillación, de dolor, de silencio. Tenemos derecho a que todos los minutos sean de libertad, de felicidad, de amor, de vida.” Y preguntarles si ¿ustedes conocen a alguien que ha sido víctima de violencia y que han hecho ustedes para ayudarlo?

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana