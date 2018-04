¿Es la vida justa?

Siempre he escuchado a las personas decir: la vida no es justa. Tengo un serio conflicto con esta oración, porque lo que para unos podría parecer justo, para otros no lo es. ¿Entonces cómo saber si la vida es justa? Creo que al final todo se trata de percepciones.

Cada cabeza es un mundo. Un mundo que sería ideal si todas esas cabezas lográramos empatizar. Para mí, todos los problemas de la humanidad recaen en que todos pedimos que se pongan en nuestros zapatos, pero no estamos dispuestos a ponernos en los del otro.

Déjenme contarles que en mi burbuja, evito rodearme de negatividad, ya sean noticias, amistades o gustos… Pero, ¿quién no tiene un gusto culposo? Recuerdo que de pequeña sentía la necesidad de estar enterada de cada una de las noticias del mundo, pero últimamente las evito.

Obviamente, me gusta estar informada de lo que acontece, pero trato no llenar mi subconsciente con notas que sé que me quitarán el sueño. Recientemente tuve la oportunidad de regresar las noticias que más feliz me hacen: las deportivas.

Considero que el deporte es mi analogía de la vida, unos días estás arriba y otros abajo, pero siempre obtienes la revancha. Creo que la vida siempre nos brinda más de una oportunidad para enmendarnos, pero a veces, no somos capaces de apreciarlo.

No soy quién para decirles qué es justo o injusto en esta vida, pero sí puedo hablarles de las más han llamado mi atención. Muchos dicen que a toda acción, hay una reacción; otros aseguran que existe el karma, el ying y el yang, las religiones, autoridades y la justicia por mano propia.

¿Cuál es la más adecuada? Prefiero ahorrarme mis comentarios, porque seguro encontraría la manera de decir que todas, de alguna forma son válidas. Es más, seguro terminaría diciéndoles que una situación podría ser juzgada por todas las que antes mencioné y no es el caso.

Honestamente, yo soy muy fácil de impresionar y soy demasiado preguntona, cuando estas dos se juntan me he metido en un camino sin salida de cuestionamientos. Sin embargo, ¿qué me llevó a escribir de este tema? Mi trabajo.

Así es, me encontraba trabajando normalmente, buscando notas deportivas y me llevé la sorpresa de que el autobús en el que viajaba un equipo de hockey, sufrió un percance que derivó al fallecimiento de 14 personas.

14 personas entre las edades de 16 y 21 años, con ellos viajaban los entrenadores y el operador del autobús, todo pasó al Oeste de Canadá. Los chicos se dirigían a un partido, al que nunca llegaron. Como les dije, no soy quién para cuestionar que es justo o no, pero esto grita injusticia.

Los chicos se dirigían a hacer lo que más amaban y circunstancias externas, determinaron su suerte o destino… Sigo sin saber qué pensar.

