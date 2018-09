Eres un ser humano, no una máquina

¿Les había dicho que amo que la vida sea tan cambiante? Por si quedaba alguna duda, de verdad estoy enamorada de la vida… unos días más que otros, pero hoy, en este instante, podría pasar lo que fuera y lo seguiría siendo.

Lo sé, es una frase bastante retadora para la vida, porque uno nunca sabe lo que pueda pasar… lo que sí sé es que debemos aprender de todo y de todos, no soy una persona que cree en el destino y las coincidencias, pero sí en que la vida pasa por algo.

Este fin de semana, me tocó trabajar en el turno nocturno… normalmente mi trabajo no tiene hora de entrada ni de salida, porque sin previo aviso las cosas suceden, sin embargo, mi horario fuerte fue en la noche.

La oficina se encontraba casi vacía, de esos días en los que por momentos, pareciera que te habías quedado sola hasta que escuchas que alguien teclea del otro lado de la pecera (chiste local).

Ahí me encontraba, entre nota y nota, monitoreando lo que pudiera acontecer en mi tan amado mundo de los deportes. Una noche reveladora, porque, me di cuenta de lo afortunada que soy.

Soy tan afortunada, no sólo por poder hacer algo que realmente amo, sino porque amo con locura a lo que me dedico. Así es, por más cursi que suene, estoy en un lugar donde la persona ama al trabajo y esto se refleja.

Pero déjenme explicarles cómo llegué a esto, hace unos días, tuve una de las reuniones más enriquecedoras del planeta… me reuní con unas amigas y nos pusimos al día. Entre plática y plática, varias cosas salieron a flote.

Coincidimos en que cuando uno ama lo que hace, es muy fácil caer en ese tipo de trabajador que vive para trabajar y no trabaja para vivir, no me mal interpreten, pero creo que ni un trabajo, escuela o hobbie, debería costarte quien eres.

Nosotros le damos sentidos a lo que hacemos, a lo que decimos y a lo que somos. Hablando con estas personas, una nos dijo algo tan cierto: vida y personas que te quieren, sólo hay una.

Que la persona que eres, sea mucha más grande que el trabajador. A veces, nos es tan fácil poner como prioridad al trabajo y si eso es lo que te hace feliz, adelante, que nadie te diga que trabajes menos.

A lo que voy es, que no debes dejar de ser fiel a ti, déjame darte otro ejemplo… supongamos que eres alguien a quien le encanta ir al gym y sólo vives para eso, te olvidas de todo lo demás… y cuando lo necesitas, no hay nadie para ti porque tú nunca tuviste tiempo para los demás.

Quiero dejar claro, que hagas lo que hagas, no te conviertas en una máquina que vive en modo automático. Vive, ama, ríe, llora, equivócate y levántate… piérdele el miedo a la vida y descubre a la persona que se encuentra en tu interior.

Pd. Las amo mis mujercitas, atrás… ni para alcanzar impulso.

- Twitter e Instagram: @lucruzc