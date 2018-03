¿Eres feliz? ¿La gente estará feliz? ¿Lo será?

La pregunta con la que se titula este espacio hoy la comencé a hacer cuando estudiaba el quinto semestre de la carrera. Mis compañeros de clases me platicaban sus fiestas, sus encuentros sexuales y el consumo de mariguana. Y aunque ellos me decían que eso era parte del disfrute de sus vidas,me nació del alma y de manera instantánea la pregunta ¿eres feliz? y respuesta fue un silencio que parecía eterno. Posteriormente, unos tomaban a mal tal cuestionamiento porque según ellos daba por hecho que no eran felices. La respuesta esperada era sí, o no, pero lo que más recibía era: ¿por qué la pregunta? Luego, se me hizo costumbre preguntar eso a las personas, y la respuesta más obtenida es : “por momentos”. Y es que en realidad la felicidad son momentos que hay que disfrutar, y tristes hay que vivirlos, porque la vida simplemente es así. Desde entonces “por momentos” se ha convertido en la respuesta universal, digamósle así. Casi a diario para llegar a La Verdad, mi casa de trabajo, camino por 20 minutos y estos últimos días me de dedicado a observar a las personas que me encuentro en el camino. Hay de todo: somnolientos, personas que quisieran volar porque tal vez se le hizo tarde, trabajadores abriendo tiendas, un sinfín de vendedores ambulantes y demás. En los tres días que llevo observando no he notado a nadie sonreír o un rostro amigable, sólo a los que lo tiene que hacer porque su trabajo lo pide: los que ofrecen pasar a algún restaurante o expendio de tacos y tortas. ¿La gente estará feliz? ‘Lo será? ¿Quieren a sus trabajos o sólo hacen porque el estómago no sabe de eso y solo duele ante la falta de alimento? Según leo, mucha gente trabaja por la necesidad de hacerlo aunque sea en cosas que no les gustan. Quizá sea por eso que muchos corren por las prisas y caminen con pasos agigantados y caras largas en las mañanas rumbo a esas jornadas. Quisiera preguntarle a todos ¿eres feliz?. La satisfacción social creo que va ligada a la felicidad y debemos hacer algo para serlo.

