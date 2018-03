Equidad de género, una tarea pendiente

Pensar duele por Julieta Moreno

Disculpa si aún no logro entender lo que pasa en nuestro país y en el mundo, pero en los últimos años se han impulsado los derechos humanos de las mujeres y se trabaja para alcanzar una supuesta equidad de género, pero... ¿Una feria exclusiva para mujeres? no me parece muy equitativo o ¿crear un montón de leyes solo para proteger a la mujer? Eso tampoco es equitativo, ¿y los hombres donde quedan?

Hace días las palabras “equidad de género” y lo que encierra han estado presentes en mi mente, probablemente por lo que pasa entorno al empoderamiento de las mujeres y los mil y un casos de acoso y abuso sexual en el mundo del espectáculo.

Sin duda, equidad de género, es un tema de gran debate que probablemente si lo hablas en tu trabajo, con tus amigos o hasta con tu familia más de uno terminará peleado por lo complejo que es, pero creo firmemente que vale la pena hablar de ello y conocer otro lado de este tema.

Así que ¿realmente estamos luchando por una equidad de género? Pienso que no, creo que nos hemos ido perdiendo en un camino que pende de una delgada línea que diferencia lo que se hace y lo que se debería hacer, ¿a qué me refiero? A que actualmente hay una gran cantidad de grupos de mujeres (y también algunos hombres) que luchan por una equidad de género, ya que quieren dejar de ser el sexo débil, quieren que la sociedad las deje de ver como un objeto sexual, como las que no pueden estar por ejemplo en un alto mando en la política o en un buen cargo directivo en alguna empresa porque el argumento (y no me incluyo a pesar de que también soy mujer) es que quieren más protagonismo… en este punto es donde digo “pensar duele” y analizar entre líneas duele más.

Las personas no se dan cuenta que su idea de equidad de género está equivocada, tal vez porque no ha habido alguien que realmente explique el término y no soy ni feminista ni machista simplemente reconozco que ha habido mujeres y hombres con un gran papel en el mundo por igual y que así es como debería ser… todos iguales.

La equidad de género significa que mujeres y hombres, independientemente de sus diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de decisiones en los ámbitos: social, económico, político, cultural y familiar.

Entonces hablar de equidad de género es entender que todos los miembros de la sociedad deben recibir las mismas oportunidades en cualquier forma, por ejemplo: no podemos hablar de equidad de género ni decir que estamos luchando por ello cuando no respetamos los espacios para discapacitados y por supuesto que no podemos hablar de equidad de género si nosotras como mujeres atacamos constantemente a los hombres por expresar sus opiniones y los tachamos de machistas, misóginos (muchas veces ¡sin ni siquiera conocer su significado!) solo porque no coinciden con la manera de pensar de una, se les olvida que TODOS somos diferentes y pensamos diferente y eso no quiere decir que estamos mal, eso es lo que nos hace ser personas únicas, porque hasta los que son gemelos piensan y tiene gustos diferentes.

No podemos luchar por un empoderamiento para la mujer cuando queremos hacer menos a los hombres, cuando queremos que toda la protección sea para nosotras en todos los aspectos, principalmente en las leyes pero ¿y los hombres? ¿dónde quedan sus derechos humanos? Estoy casi segura que muchas personas no habían considerado esto pero ellos también son seres humanos como nosotras, también cuentan y deberían tener protección porque ¡eso es la equidad de género! No es que unos tengan más que nosotras, la balanza debe estar al mismo nivel y los movimientos de ahora se inclinan solo a favor de las mujeres como si… como si el hecho de ser mujer significara debilidad, ¿quién nos hace menos? Nosotras mismas, nosotras cuando queremos que los hombres siempre nos cedan el lugar en el camión porque #mujeres.

Esto me hace pensar que realmente no hemos avanzado mucho en cuanto a equidad de género, pero si comenzamos a pensar y analizar acertadamente México dejará de estar en el lugar 71 de 135 países en materia de brecha de género.