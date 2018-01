Entre tampax, toallas femeninas y copas menstruales

La neta by Eli por Elizabeth Morales

Copa menstrual, sí menstrual. Creo que en general a todas nos cuesta o en mi caso muy personal me costaba mucho hablar de mi menstruación. Creo que nos hicieron creer que era algo solo de mujeres o que era algo muy personal, al final los tiempos han cambiado así que esta columna será dedicada a la menstruación de todas nosotras.

Para que estemos en el mismo tema les contaré que es la copa menstrual, es lit una pequeña copa de silicón quirúrgico que introduces en tu cuerpo (como un tampax) y la usas durante tu periodo y más que ser eso nos ayuda en muchos sentidos así que aquí les van los beneficios.

El primero es nuestra salud,por si no sabías los tampax o toallas sanitarias tienen petróleo, ¡Sí, petróleo! Y lo peor es que muchas no lo saben y mucho menos saben lo mucho que nos puede afectar a nuestra salud. Para no extenderme en este punto, que es bastante largo, plis googlea “Síndrome de shock tóxico” y piensa si vale la pena poner nuestra salud y nuestro cuerpo en riesgo cuando existen otras alternativas como lo es la copa menstrual.

El segundo que es el que me tiene más impresionada es que contaminamos de una manera impresionante al usar toallas o tampax, se que no nos podemos deshacer de nuestra menstruación por más que lo quisiéramos, pero sí podemos deshacernos de estas dos amiguitas que nada más y nada menos se tardan hasta 500 años en degradarse. ¡500 años! Se me hace una cantidad de años impresionantes así que eliminalas de tu vida, la copa menstrual se recomienda cambiar cada 5 años así que disminuimos a lo mínimo un número enorme de años.

La tercera es por la economía, haciendo cuentas al año gastamos hasta $1,500 pesos en toallas y tampax, una copa menstrual cuesta en promedio $700 pesos que al final después de 5 años te vas ahorrar aprox. $6,800 Nada mal, ¿No?

La cuarta y última (que es mi hit) reduce los cólicos, leyeron bien ¡Los reduce, los elimina, los desaparece de nuestra vida! Y tu menstruación se reduce a los días necesarios, ya que las toallas y tampax tienen como un millón de componentes químicos entre ellos se encuentra uno que hace que tengamos mas flujo del que deberíamos entonces entramos en un círculo de consumismo que no esta nada padre.

Así que no lo piensen mucho y empiecen a tomar más en serio la idea de dejar las toallas y los tampax atrás para poder usar la copa menstrual.

Yo estoy en ese proceso y no duden que les estaré contando por mis redes sociales como me va con este cambio y tratare de resolver todas sus dudas.

