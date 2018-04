En tierra de ciegos el tuerto es rey

“Ninguna época ha sabido tantas y tan diversas cosas del hombre como la nuestra. Pero en verdad, nunca se ha sabido menos qué es el hombre”. Martin Heidegger (1889-1976) Filósofo alemán.

El primer debate rumbo a la presidencia de la república ya fue y faltan dos; todos tienen su interpretación; todos sacaron conclusiones: que si el traje, que si el peinado, que si las propuestas, que si los combates.

En el recuento de los daños hay que reconocerle su participación a los candidatos: Andrés Manuel López, de la alianza Morena-PT-PES; Ricardo Anaya de la bipolar unión del Partido Acción Nacional, el PRD y MC; José Antonio Meade del PRI-PVEM-PANAL y los independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez “El Bronco”.

No cualquiera se avienta al ruedo sino es para ganar. Todos quieren el premio mayor en aras de detonar un chispazo que cambie al país y lo lleve a convertirse en una potencia tipo Europa –si es que esta utopía existe-… pero fallan en un fenómeno singular.

El país es una pluralidad dividida, por un lado el poder económico asentado en las manos de unos cuantos; por otro lado el poder político, también en manos de un puñado, pero hay una tercera fuerza que dormita la mayor parte del tiempo y que pocos han acertado a despertar. Se trata de lo que muchos llaman “el pueblo” un monstruo de mil cabezas con características similares que le llevan a identificarse entre sí gracias a sus similitudes como ser capaces de sobrevivir con el salario mínimo, cruzar por peligrosas calles cuidándose lo mismo de policías que de los delincuentes.

Comer abundantemente casi siempre en Navidad y Año Nuevo para pasar el resto del año en supervivencia; paga altos impuestos, paga por transportes de primera en autobuses de tercera y una larga lista de coincidencias. Los cinco candidatos hablaron y hablaron, propusieron, se engarzaron en acusaciones con mucho sentido, pero sólo uno de ellos destacó entre los demás.

Yo le llamaría “El tuerto”, ese candidato que despierta un fenómeno de empatía con “el pueblo”, ese que se siente y se sabe con el favor del voto popular. Ya sentenció que venderá el avión presidencial y durante su discurso mantuvo en alto su bandera de: no mentir, no robar, no traicionar.

El resto de los candidatos están ciegos, no quieren o no pueden ver que no son del gusto del electorado; que sus disfraces ya no convencen; que los baños de pueblo ya son cosa de todos los días; elección crucial en donde –ahora sí- sus banderas de “todos somos pueblo” no son creíbles excepto para uno, ese que lleva la delantera y que sólo el tiempo le dará –o no-la razón … habrá que ver.