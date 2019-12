¿En qué gastar tu aguinaldo? Foto: /línea directa

Aquí te doy unos consejos que te pueden ayudar a no quedarte en ceros sino también tener un poco más de lo que recibirás de aguinaldo.

¿Qué dice la ley?

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, todos los trabajadores que laboren bajo un régimen patronal deberán recibir aguinaldo.

"Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos".

Sabemos que los que somos godínez recibiremos una buena parte de aguinaldo, y, tómalo como un dinerito que no tenías previsto, aquí también puedes utilizar la regla 50-30-20 y no usar todo tu aguinaldo para una sola cosa.

¿Qué tal pagar tus deudas para empezar bien el año? / Foto: Expreso

Paga tus deudas

Si bien es cierto que es bueno empezar a ahorrar, también es súper importante que termines de finiquitar esas deudas que tanto te atañen. Empieza el año nuevo en ceros y vive tranquilamente.

Chequeo médico

Es una excelente inversión, no puedes dejar a un lado ese dolorsito que tienes desde hace rato o la molestia de tu espalda, y si no tienes, no pierdes nada con hacerte un chequeo general.

Ten un fondo de ahorro:

O de emergencia o para la vejez o simplemente para gastos impredecibles. Pero siempre ten un ahorro. Puedes utilizar una tarjeta de crédito.

Según la Condusef, Encuesta Scotiabank sobre Aguinaldo 2014: 26% de los mexicanos destinan este ingreso adicional a la compra de la cena de fin de año; 21%, ropa y calzado; 18%, ahorro; 17%, pago de deudas, y 18%, vacaciones, salud y remodelación de sus casas.

Invierte

No te caería nada mal un dinerito extra a partir de invertir tu aguinaldo. ¿Qué tal una inversión en cetes? ¿En restarurar o amueblar tu casa?

Una de las cosas que puedes hacer es invertir en CETES. / Foto: Cetesdirecto.com

Te recomiendo: cetesdirecto.com

Es una plataforma gratuita en internet para que cualquier persona pueda invertir en Valores Gubernamentales sin la intermediación de la banca, casas de bolsa u otras instituciones.

Tienes acceso a los títulos y las tasas emitidas por el Banco de México, no cobra comisiones.

¿Qué te parece invertir en el enganche de una casa? / Foto: Gloopla

Enganche de un auto o casa

Y si en vez de estar pagando una renta indefinidamente, ¿pagas el enganche de tu nueva casa? o, ¿qué tal el primer pago para un auto?

Aprende algo

Mi madre dice que no hay mejor herencia que el estudio. Eso me queda claro y si aún tienes la espinita de estudiar un nuevo idioma, algún oficio o una especialidad, hazlo. Nunca está de más el aprendizaje.

Ahora, ¿ya sabes en que vas a gastar tu aguinaldo?