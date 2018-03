Jossy Zamora / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- En medio del caos, una luz de esperanza Con tantos terremotos que han sucedido en nuestro país, pensaba en qué podría escribir para mi columna que no fuera un tema triste pero tampoco desentendido de tanto dolor que ha habido. Pensaba en que quería escribir algo lindo o gracioso para que aunque sea por un segundo, nos despejáramos de demasiado que hemos vivido, pero decidí que no quiero dejar pasar la energía y la unión de la que todos hemos sido testigos. México, eres grande! ¿qué no lo ves?, después de esto, el mundo entero supo de tu grandeza, ni un muro dejó que nuestros hermanos en cualquier país salieran a ayudar. A la vista de los demás, fue más sorprendente la unión con la que reaccionamos que lo que destruyó esta catástrofe. Obviamente, como es de mi incumbencia, recalco el trabajo de los perritos y sus manejadores haciendo grandes labores en el rescate de personas sepultadas bajo los escombros y que liberaron a más de un centenar de gente. De esos perritos, al menos seis son orgullosamente cancunenses, sin mencionar, que otra aportación de Benito Juárez, fueron las más de 90 toneladas de ayuda que se mandaron a los estados afectados. En menos de 24 horas, se hicieron grandes cosas. Veía en redes que no importó condición social, económica ni padecimientos físicos para brindar ayuda a las miles de personas que se vieron afectadas. Gente en silla de ruedas levantando escombros, personas de la tercera edad juntando víveres, personas de escasos recursos ofreciendo lo poco que pudieran tener, vendedores ambulantes regalando su comida, en fin, cualquier tipo de ayuda desinteresada se vivió en los pasados días. Algo en tendencia fue la ayuda de los famosos que publicaban sus esfuerzos y como siempre salen los hostiles a criticar. La verdad no creo que todos hayan hecho estas labores de manera sincera, pero considero que es suficiente con que algunos las hayan hecho de corazón, al final, la ayuda es ayuda y no ganamos nada en criticar. Hay que dejar esos sentimientos y malas vibras, ahorita hay que concentrarnos en seguir ayudando porque esto apenas empieza, mucha gente va a seguir necesitando nuestro apoyo. Haz equipo conmigo y hagamos eco de esta situación que va a necesitar todavía más de nosotros, únete a tus amigos y conocidos para que esto no se olvide y se sigan llevando productos de primera necesidad a quienes en los próximos meses los van a requerir. Jossy Zamora es periodista y conductora de La Verdad. Síguela en @JossyZamora

