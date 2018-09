En fiestas patrias un país sin paz

México, mi México lindo, con la Bandera más hermosa y el himno nacional con más historia y raíces en el mundo. México, con sus bellas costumbres y tradiciones, con las mejores fiestas patrias, pero sobre todo, donde está el verdadero calor de hogar. ¡Que orgullo ser mexicano!

Estamos en el mes de septiembre, mes en el que celebramos ser orgullosamente mexicanos y recordamos toda nuestra historia. Donde sabemos que el estar juntos nos hace realmente libres, mes en donde nos unimos como hermanos, unos a otros y luchamos con la corrup­ción que vive nuestro país, día a día.

El 16 de septiembre de 1810, es una fecha que dejó marcado nues­tro país, fue justamente cuando por fin el pueblo levantó la voz, fue, “La independencia de México”. Actualmente nuestro país ocupa el tercer lugar en el ranking de los países más peligrosos del mundo, la violencia desatada por el crimen organizado en México supera ya a países como Siria e Iraq, dejando pérdidas cercanas a los 134 mil millones de dólares.

Estados tan bellos como lo es nuestro estado; Quintana Roo, atraviesan una terrible ola de violencia, que solo emana temor en la sociedad civil, medios de comunicación, servidores públicos, son solo una parte de las víctimas de este golpe de corrupción y violencia tan fuerte que está pasando nuestro país.

En los últimos meses del 2018 han perdido la vida más de 330 personas de Quintana Roo, de los cuales tres eran comunicadores de prensa en la zona norte y sur del estado, hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha presentado avances sobre los homici­dios. Esto solo es una parte de lo que atraviesa nuestro estado, hacien­do a un lado los robos y feminicidios, pero no solo es en Quintana Roo, sino en todo nuestro México, por eso estamos en el tercer lugar de los países más peligrosos.

Tenemos como país, tantas riquezas, tan­tos atractivos turísticos, una vez más en mi opinión, tenemos que recordar que el pueblo unido, puede dar el grito de libertad.

Si este 16 de septiembre saldrás a dar el grito, recuerda muy bien lo que nuestro país está pasando. Siendo honestos no tenemos nada que celebrar, porque hemos dejado que la corrupción tome nuestro bello país. Haga­mos conciencia e invitemos a los demás hacer lo mismo, que este mes patrio sea diferente a los demás, que no solo sea la emoción del ser mexicano si no realmente hagamos algo para cambiar la situación que vive nuestro país. Con un granito de arena puedes marcar la diferencia. Informémonos como ciudada­nos, y hagamos valer nuestros derechos, en el hogar, en el trabajo, en la escuela y con la sociedad.

Ahora estamos en espera del nuevo go­bierno, y si no es como pensamos, hay que recordar que somos el pueblo quien realmen­te tiene las armas para terminar con todo eso que daña a nuestro hermoso país y recordar lo que dice la primera estrofa de nuestro himno nacional

“Mexicanos, al grito de guerrael acero aprestad y el bridón,y retiemble en sus centro la tierra.al sonoro rugir del cañón”.