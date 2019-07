En coma por x años

¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde estoy?

¡Auch! Me duele la cabeza. ¿Estoy muerto?

¡No puede ser! Yo estaba viajando en mi auto hacia el pueblo de mis padres. Iba a visitar a mi familia. ¿Acaso llegué sin acordarme y ahora estoy dormido? No puede ser, aún estaba a medio camino, si mal no recuerdo.

¿Qué es esto? ¿Por qué no se siente como un sueño?

Bip. Bip. Bip. Bip.

¿Y ese sonido? ¿Es un hospital?

-Señorita Silva. Tras el aparatoso accidente de su esposo, milagrosamente resultó ileso. Los resultados de electrocardiograma y rayos equis no muestran anomalías en su cuerpo, pero el encefalograma arroja resultados que no encontramos fáciles de interpretar.-

-No es fácil darle esta noticia, pero su marido está en coma, no sabemos cuanto tiempo lo vaya a estar.-

¿¡Acaso escuché que estoy en coma!?

¡Marian! ¡Ayúdame! ¡Auxilio, los puedo escuchar! ¡no puedo abrir los ojos! ¡por favor, puedo escuchar lo que dicen! ¡sigo vivo!

Día número ???

No sé qué día es. Llevar la cuenta en este estado es muy difícil dado a que aquí no hay día ni noche. No tengo un reloj, y aunque puedo crearlo con la mente, no puedo fijar siquiera las horas.

Quiero pensar que aún estoy con vida, pues creo que no estaría pensando de no estarlo. No puedo sentir mi cuerpo físico, aunque escucho mis pulmones respirar y a mi nariz hacer un ligero silbido al exhalar.

Alcance a escuchar hablar a dos personas. Marian y creo que un doctor. Él decía que podía llevarme a la casa cuando quisiera, para así no seguir pagando cada día de mi estancia en el hospital. Puedo suponer entonces que estoy en casa, en mi cuarto. Prefiero estar aquí.

Este sitio es muy tranquilo, mi cabeza está siempre pensando, pero no logró crear imaginaciones. Entiendo que estoy en un coma por alguna razón, pero imaginaba que estar así, aquí, en este infinito vacío de mi mente podría imaginar y materializar lo que quisiera a mi voluntad. A veces el infinito vacío es blanco, pero en ocasiones es negro. La oscuridad me da miedo, pero la blancura me da tristeza, me siento muy solo no poder ver nada ni imaginar como en un sueño lo haría.

Extraño a mi amada Marian. Casi no puedo recordar su rostro, no me acuerdo de su sonrisa, y su cabello no sé de color era.

Este es el peor lugar donde quisiera estar.

Hasta ahora trato de no enloquecer, pero viendo el panorama, premeditadamente me estoy dando por vencido. Si continúo encerrado aquí no sé qué podría pasarme.