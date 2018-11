 En cada niño nace un trozo de cielo

El mundo ha de pintarse de azul claro para cada niño, porque ellos mismos son una porción celeste en camino, siempre en disposición de transmitir vida como signo de continuidad humana. Con razón son el alma de la humanidad venidera, un privilegio en el ocaso de nuestros andares y una gracia, pues toda grandeza se inclina ante su angelical mirada. Naturalmente, es importante no despedazar su ternura, no destruir la inocencia, pues cada cual tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir. Nada hay más insensato, para una especie pensante, que no pueda transcurrir una niñez serena, sombreándole un mundo en negro, ofreciéndole una quema de etapas con doc­trinas verdaderamente mortecinas. A veces la irresponsabilidad de los adultos es tan cruel como estúpida; no en vano, demasiados críos han llegado incluso a ser blanco de los fran­cotiradores, sus escuelas han sido demolidas conscientemente, e incluso se han bombar­deado hospitales infantiles.

Ante este afán destructor monstruoso; díganme: ¿cómo no salir en su auxilio, real­zando la voz, para una repulsa al unísono? Ya está bien que a los chavales se les arrebaten sus derechos cada día. Vayamos a los recien­tes datos, proporcionados por UNICEF: 262 millones de criaturas y jóvenes no van a la escuela. 650 millones de niñas y mujeres se casaron antes de cumplir 18 años. 5,4 mi­llones de niños murieron antes de su quinto cumpleaños, en su mayoría, por causas pre­venibles. Ojalá fuésemos capaces de construir un orbe en el que cada ser en crecimiento estuviese a salvo de todo peligro, y pudiese desarrollar su máximo potencial humano, tanto en valores como en conocimientos. Son, indudablemente, el recurso más im Sea como fuere, insisto, en cada niño nace un tro­zo de cielo, ya que son el mejor amor, aquel que todo lo dulcifica con una sonrisa. Lásti­ma que su vida para algunos mayores valga apenas nada, siendo utilizada por gentes sin escrúpulos, sirviéndose de su debilidad. Por si fuera poca la desdicha, millones de jóve­nes viven con miedo, están atrapados por la violencia o se hallan inmersos en un ciclo de pobreza mundial de difícil salida.

Por consiguiente, hoy más que nunca requerimos acción, necesitamos un cambio a nivel global, que garantice que toda esta fuer­za de mancebos tengan acceso a educación, aprendizaje, capacitación o empleo.

No trunquemos su ardor ingenuo, active­mos la confluencia de ideas intergeneracio­nales, concibamos hogares de paz y forme­mos familias armónicas, que las experiencias de la infancia tienen repercusiones para el futuro.