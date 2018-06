En Quintana Roo la desgracia que nos une es el sargazo

El escritor francés Albert Camus (1913-1960) reflexionaba: “Al principio de las catástrofes, y cuando han terminado, se hace siempre algo de retórica. En el primer caso, aún no se ha perdido la costumbre; en el segundo, se ha recuperado. Es en el mismo momento de la desgracia cuando uno se acostumbra a la verdad”.

Y la verdad es que Quintana Roo es eminentemente turístico, se lo debemos -lo queramos o no- a los ingresos que visitantes nacionales e internacionales dejan con cada una de sus visitas; de no existir, seríamos una ranchería en medio de la selva dedicada a la recolección de chicle que sin menospreciar, no tendría el empuje para convertir a la entidad en lo que es hoy.

Pero una desgracia afecta las costas, una desgracia llamada sargazo que con su arribo interminable las convierte en basureros de maleza muerta; y las aguas azules las cambia a tonalidades negruzcas, invadidas por olores a putrefacción; si es o no el proceso natural de las cosas eso es secundario, aquí lo importante son las afectaciones que ya empezó a provocar.

¿Quién quería darse un chapuzón en aguas negras? ¿Quién en su sano juicio quería tenderse en la playa y disfrutar del hedor de la descomposición? Trabajadores, autoridades, vecinos e incluso turistas se han sumado al rescate de los arenales, jalando el sargazo con rastrillos, reuniéndolo en montañas de basura marina que, o son enterradas en la misma playa con todos los riesgos que con lleve, o trasladadas con camiones a alguna sascabera vacía donde quede enterrada para la posteridad de los tiempos.

Una verdadera desgracia que pone a prueba el tesón de los quintanarroenses para superar la adversidad, sobre todo porque al final la factura nos pasará a todos aquellos que de una u otra forma vivimos en este paraíso llamado Caribe Mexicano.

Don Alberto Camus -que en paz espante- tenía razón... “Es en el mismo momento de la desgracia cuando uno se acostumbra a la verdad” y la verdad es que somos responsables por cuidar el paraíso en el que vivimos no sólo en los buenos tiempos, sino también en los días de desgracia.