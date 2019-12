En Honor a La Verdad

La Verdad Noticias

Casi al terminar el año y la primera década del siglo 21 se agolpan los recuerdos y recuentos, política, economía, inseguridad, violencia, problemas sociales, descontento ciudadano, gobernantes, aspirantes a gobernantes, partidos políticos, nuevo régimen, nueva conciencia política nacional, los de abajo ahora están arriba y los de arriba abajo, en fin todos los mismos problemas que tenemos como sociedad y que nos impactan como personas, todo lo que creemos va a ser resuelto con la política, esa poderosa herramienta inventada por la humanidad para resolver sus diferencias y diferendos, y que sin embargo ahí están, ahí siguen como para recordarnos una Verdad que no hemos querido ver ni aceptar: que la política no ha sido capaz de resolver todos los problemas que tenemos como para especie existente en este planeta.

En esta fecha siempre me ha gustado reafirmar una de las Grandes Verdades que debería ser más parte de nuestro día a día: que la política por sí sola no es capaz ni suficiente para solucionar todos los problemas que tememos como colectividad, que ante toda la problemática sin resolverse pareciera que la política no está cumpliendo con su fin, que más allá de la política hay formas de generar comunidad, para generar coincidencias y resolver las diferencias, para que la sociedad humana sea más solidaria, equitativa y armoniosa, y sucede el milagro, sí hay formas más humanas que la propia política, a la que Aristóteles consideraba como el estado natural del hombre al sostener que es un animal político, un zoon politikom.

En estas fechas nos damos cuenta de que más allá de la política las voluntades colectivas son posibles con valores más humanos que

tal vez hacen falta a la política, hay estudios que señalan que la diferencia entre un país desarrollado y uno no desarrollado no es el dinero, los recursos naturales, sus sistemas políticos, el nivel de desarrollo científico o educativos, no, señalan que en realidad son los

valores, que incentivan relaciones más solidarias entre las personas.

En Honor a La Verdad estas fechas tienen esa magia que nos motiva a acercarnos a los demás de otra manera para generar coincidencias por encima de las diferencias, que nos nace dar sin esperar, en la que hacemos a un lado la duda y confiamos, en la que estrechamos más manos y abrazos, colocamos la paz como el valor más valioso en la convivencia humana, y en la que la familia adquiere el valor más elevado de la pertenencia social, la amistad se eleva por encima de los malos entendidos y los distanciamientos, en las que dejamos de creer que somos omnipotentes y nos reconocemos como seres frágiles, en las que somos capaces de todo esto y no estamos haciendo política, es simplemente la fuerza de la Navidad, del hombre que vino al mundo no hacer política sino a transformar la actitud del ser humano hacia el ser humano mediante el amor, la verdad y el perdón.

juankant4@gmail.com