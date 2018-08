Emprendimiento sustentable: Acciones emprendedoras que transforman

Quisiera iniciar la columna de hoy primero aclarando un punto importante entre lo que es cambio climático y calentamiento global, es que en ocasiones me encuentro personas que se refieren a estos como uno mismo y si bien están completamente relacionados, ya que uno lleva en consecuencia al otro, existen diferencias que vale la pena aclaremos.

Primero, el cambio climático es una variación significativa de los patrones del clima con un efecto local o global, que si bien pueden ser naturales, en las últimas décadas estas variaciones han incrementa­do su intensidad de manera exponencial por acciones realizadas por nosotros los seres humanos. Ahora, el calentamiento global, como su nombre lo indica, es un aumento de la temperatura de la atmósfera, ocasionada en su mayoría por las actividades humanas como la defo­restación y la quema de combustibles.

Si bien hemos tenido con nuestras acciones un efecto negativo en el medio ambiente, hablemos de lo positivo y de acciones locales que deben ejemplificarse.

Caso Ecopaños, que es una empresa que se dedica a la recupera­ción y reciclado de desperdicios del algodón. Esta empresa comenzó recuperando 20 toneladas hace más de diez años y actualmente se calculó que en 2017 recuperó entre 170-180 toneladas, y este año en lo que va de agosto han ya recuperado esta misma cantidad. ¿Pero por qué afecta el desperdicio del algodón? Bueno, al recuperar esta mer­ma, Ecopaños minimiza impactos en los tiraderos de cielo abierto, ya que los desperdicios de algodón eran quemadas, tiradas y al estar en contacto con el agua creaban focos de infección, así como también al contener esos desperdicios material con tinta desprende, un excedente de la misma que se filtra al manto freático y contamina el agua.

Es ahí donde Ecopaños contribuye al re­cuperar todas estas toneladas de desperdicios al cuidado a nuestro medio ambiente. Su mo­tivación fue en primera instancia el encontrar una oportunidad de negocio pero a la vez ver que podían contribuir con ello al cuidado del medio ambiente y así tener un impacto posi­tivo y sustentable en la comunidad, Ecopaños es un negocio de la familia Loera Acevedo la cual es una familia de valores los cuales permearon en la construcción de un negocio sustentable.

La empresa actualmente emplea mujeres de comunidades, su sensibildiad, valores y visión los ha llevado a tener reconocimientos como el premio estatal de la juventud, el ser la primera empresa yucateca en el proceso de incubación de alto impacto de start up México, y ser participantes del concurso de empresas verdes más importante del país, el Cleantech Challenge México; me quedo con el mensaje de su director, Manuel Loera Ace­vedo: “No necesariamente tienes que hacer grandes cambios en tu entorno, inicia con acciones locales, se un ciudadano consciente, no tires basura, cuida el agua, comienza con algo pequeño, acciones y valores que puedan permear una filosofía en primera instancia con tu núcleo familiar”.

Ese es el mensaje que queremos dar en esta columna, seamos seres humanos de congruencia con el entorno, no queramos iniciar cambiando al mundo, recuerda que el primer mundo está en tu hogar, recuperemos valores, seamos conscientes, y que esas accio­nes contribuyan en suma a la construcción de una sociedad más pacífica y sustentable.