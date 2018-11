Empezar de nuevo: La experiencia que conduce al éxito...nace del fracaso

La columna de hoy quiero dedicárselas a todas las niñas, mujeres, mamás, emprendedoras, valientes las cuales tienen su propia lucha y que en realidad todas pueden ser una misma.

El pasado 25 de noviembre de conmemoró el Día de la NO violencia contra la mujer “Para mayor clarificación, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”

Por todo lo anterior agradezco este espacio para poder compartir una experiencia de vida, al leer mi semblanza se expresa varios reconocimientos locales como el Premio Estatal de la Juventud y el Premio Yucatán al Emprendedor ambos otorgados por el Gobierno del Estado; Nacionales como el Premio Nacional a la Acción Voluntaria y Solidaria entregado por el Presidente de la República o el más reciente que fue el Premio Anillo Verde (The Green Ring) entregado por el Premio Nobel de la Paz Al Gore, este último reconocimiento fue realizado en una cumbre mundial sobre liderazgo ambiental en marzo de este año, recuerdo que cuando el Nobel de la Paz enunció mi nombre y habló de mi trabajo, me temblaban las piernas, mis ojos se llenaron de lágrimas y se me vino a la mente la imagen de mi persona en la primaria siendo una niña sentada bajo la sombra de un árbol de almendro frente a la cancha de fútbol, con un libro en manos y con mi nebulizador colgado del cuello, mirando a mis compañeros correr en el recreo, siendo una niña introvertida y nerd ya que lo único que podía hacer era leer y estudiar.

Fui blanco bullying durante varios años nada de eso dejó huella en mí, mis padres cuidaban de mí, me apoyaban, aconsejaban y protegieron siempre, entendí que eso era una etapa de mi vida y nunca dejé definiera mi carácter, con el tiempo las cosas cambiaron, inicié mi empresa a los 20 años de edad, mientras estudiaba la Licenciatura en Dirección y administración de empresas y cometí varios errores consecuencias que al día de hoy me llevan a tener un aprendizaje muy grande, diez años después conflictos internos profesionales y personales me orillaron a un escenario devastador, un inminente divorcio, la pérdida de mis empresas, la pérdida de mi hogar y una fractura emocional completa.

Recuerdo esa tarde en la que todo colapsó, tomé el auto, me dirigí al parque kailuum y me senté bajo la sombra de un árbol, miraba el atardecer y recordé ese escenario y a esa niña con la fortaleza espiritual que la llevó a superar los obstáculos que vivió, recordé que a pesar de todo soy una mujer que se esforzó en estudiar, que lo vivido era una experiencia y de nueva cuenta me dije, ¡ESTO ES UNA ETAPA DE MI VIDA, PERO NO ME DEFINE COMO PERSONA!

Decidí no aferrarme al fracaso, al día siguiente me presenté a dar una conferencia, impartí varios talleres, di consultoría externa, nunca dejé de trabajar y a los meses me ofrecieron la Gerencia del Centro en el que actualmente colaboro y donde hemos apoyado a más de tres mil emprendedoras, un año después de trabajo y esfuerzo decidí asistir a esta cumbre mundial para seguir fortaleciendo mis conocimientos sobre liderazgo y cambio climático, temas que me apasionan.

Me ofrecí de voluntaria para ser mentora, me acredité y realicé diversas actividades de coordinación del evento, el último día se me acercó la directora nacional y me pidió que me reuniera afuera del salón con ella y los directivos de la organización, estaba nerviosa pero en duda pensaba: ¿qué sucedía? ¿Será que quieran les apoye en otro evento? Mil preguntas abordaron mi mente; cuando llegó la hora salí del salón y fui hacia ellos: Ken Berlín Presidente de la organización me miró a los ojos y me dijo Nayelli el Señor Al Gore y todos nosotros queremos darte un reconocimiento. En mi mente me decía ¡No puede ser…! ¿Será el anillo verde?, y fue así que como si leyera mi mirada… me dijo Si tú eres la ganadora del The Green Ring, la primera mexicana en recibir este premio ¡Felicidades!, ante mi sorpresa volteé a ver a Natalia, la Directora nacional como buscando su aprobación, y me confirmó la noticia con una sonrisa, me pidieron regresara de inmediato al salón para que el Nobel de la Paz me entregara el Premio, y así fue.

Once años como emprendedora, quince años como voluntaria; me encuentro ahora en la creación de dos nuevas empresas, renovada, congruente, feliz. Gracias a esa niña por su fortaleza y por haberme enseñado tanto, si tú te identificas con esta historia, si tú has pasado por ese momento, sé qué es difícil para ti verlo pero eso que te sucede créeme es una oportunidad para EMPEZAR DE CERO y hacer una mejor versión de ti. Lo importante es que nunca dejes de amarte.

“Dedicado a todas las mujeres que con fortaleza han salido adelante y apoyan a otras en esta lucha que es de todas”… Muchas gracias.