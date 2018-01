Empecemos a leer un poquito más ¿Me acompañas?

Aún es enero así que todavía se vale hablar de los propósitos de este año y hoy les quiero compartir uno de los míos que debo de ser sincera y decirles que es la primera vez que me lo pongo como propósito.

Les cuento que consiste en leer 12 libros durante todo el año, el chiste es leer uno por mes y por el momento voy bien así que ya compré el del mes de febrero y siento que tengo toda la actitud del mundo para lograrlo.

Si te quieres unir conmigo a leer 12 libros durante el año me harás la más feliz del mundo y sí es así te daré algunos tips y pasos para que lo puedas lograr y no nos quedemos a medio año con muchos libros y sin ganas de seguir en este reto.

El primero paso a seguir es que hagas una lista de 12 libros que quieras, no es necesario que pongas todos pero sí que vayas teniendo una idea de qué es lo que te gusta leer, no importa el género, el autor etc. el punto es leer, así que pide recomendaciones, busca en Internet, pregúntale a tus amigos y arma tu lista.

El segundo paso es que si ya tienes tu lista de libros (completa o no) la tengas a la vista, ya sea en una hoja pegada en el refrigerador, en tu espejo, anótalos en tu agenda, en todas partes para que siempre tengas presente tu meta o propósito a cumplir.

El tercer paso en esta lista es que leas todos los días, no lo dejes olvidado ningún día, cuando escojas el libro a leer ese mes checa cuántas hojas tiene y divídelo en los días de ese mes así podrás tener un parámetro de tu lectura diaria, si no lees un día te tendrás que poner al corriente al día siguiente y quizá se pueda tornar un poco cansado para ti y que eso te desmotive a la mitad del camino.

Cuarto paso, escoge el momento del día donde le dedicarás tiempo a tu libro, puede ser al despertar, en tu hora godin del trabajo o antes de dormir. Yo en lo personal prefiero antes de dormir así me obligo a no estar en el celular tanto tiempo y puedo descansar mucho mejor.

Último tip y el más importante lleva tu libro siempre contigo, siempre aparece un momento para leer y a veces no lo aprovechamos, sea esperando el camión, en la espera de alguna reunión, tomando café o cuando terminas antes de tiempo en tu trabajo, todos son buenos momentos para leer y poder avanzar en nuestra lectura diaria.

Y listo, ya tienes toda la lista de tips completa y que no te quedes en el intento de cumplir tu propósito, al final del año esos 12 libros los puedes intercambiar así que anima a tus amigos a que lo hagan y así todos los años tendrás 12 libros nuevos que leer, si no lo hacen seguro en alguna cafetería de tu ciudad puedes intercambiarlos.

Escríbeme a mis redes sociales, cuéntame si te unes a este reto y también recomiéndame libros ya que aún no acabo mi lista. ¿Me acompañas?