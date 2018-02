El valor de la lectura

El baúl de los recuerdos por Lucía Cruz

Seguramente vieron la imagen del reto lector 2018, yo fui de esas personas que la vi y le llegó. Y no hablo del hecho de verla circular en redes sociales, sino que realmente me hizo dar cuenta de que hace mucho que no toco un libro.

Considero que mis niveles de lectura, para el tiempo que tengo disponible son bastante altos, me la paso leyendo noticias, artículos, etc. que me hacen pensar que tengo ese equilibrio lector, pero no hay algo como la satisfacción de tener un libro en tus manos.

Honestamente, mis tiempos son muy complicados y no tengo el tiempo que quisiera para dedicarle a la lectura de un libro, esto sumado a que me mareo leyendo si voy caminando o en un auto en movimiento.

Sé que son los peores pretextos y/o justificaciones, pero es en serio, cuando leía, me encantaba pasar horas dedicada a mis libros, incluso podía leer varios al año una y mil veces, pero las responsabilidades me lo impiden, o eso creía hasta hoy, que algo cambió mi perspectiva sobre el tema.

Hoy fue un día muy largo, estuve todo el día en el trabajo así que comí aquí, en la oficina. Como buenos Godínez, tenemos una maquinita de chucherías en el comedor. Y ya era bastante tarde para salir a comprar, así que decidí hacer uso de la máquina y encontré lo siguiente…

No saben cuán grande fue mi sorpresa, al ver que nuestra máquina expendedora tenía libros. Así es, ¡libros! Otro de los pretextos más comunes es que los libros son muy caros y crean que los precios de estos libros, son bastante accesibles, además que lo que ibas a gastar en una golosina (como yo), puede ser una gran experiencia.

Así que efectivamente, ni siquiera recuerdo lo que quería, pero de inmediato y sin pensarlo saqué el libro que más me llamó la atención. Resulta ser un libro bastante interesante y de poemas con sólo 100 hojas, algo bastante bueno para alguien que cree no tener tiempo para leer.

Debo confesar que este año quiero tomar bastante en serio mis propósitos, porque creo que las metas claras y definidas, son la base del éxito. Así que a principio de año, quise ser realista y cambié el reto lector de un libro al mes, por un rompecabezas al mes… pero lo de hoy, me recordó lo placentero que es cuanto terminas el libro.

No necesitamos que sea principio de año, inicio de semana o mes, para proponernos objetivos. Al contrario, cuando realmente quieres hacer algo lo haces sin importar las circunstancias que se presentan en el camino. Incluso si vas a leer una página al mes y no logras leer un libro por mes, esto no quiere decir que no puedas leer los 12 libros.