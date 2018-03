El uso de las energías renovables

Jossy Zamora/Diario La Verdad Opinión.- En el programa de ecología que transmitimos, uno de los temas que hablamos fue sobre las energías renovables. Hablamos sobre los diferentes tipos de energías limpias que existen como la eólica, la solar, la hidráulica, la geotérmica y la marina. Estos métodos están utilizando las empresas para “cuidar el medio ambiente”, y también, como segunda intención, se usa para bajar el costo de la energía que se utiliza. Leyendo un poco más sobre el tema, vemos cómo la energía solar y eólica son las alternativas más usadas hoy en día y que no se necesitan grandes máquinas para generar estas energías –contrario a las excavadoras que se usa para llegar a lo más profundo para explotar la energía geotérmica– ya que para estas solo necesita un techo expuesto al sol o una explanada en la que se puedan instalar los aerogeneradores. La opción más rentable para nuestras casas es la energía solar por medio de paneles que atrapan la energía y así se puede utilizar para tus actividades. Aquí el único tema que quiero advertir es que es muy caro en un principio, pero considero que vale la pena el gasto, aunque mucha gente no lo considera porque el desembolso inicial es elevado. Otra de las opciones es comprar energía de los parques eólicos que tenemos en el país. Con ellos no hay que preocuparse de instalar nada, y solo es usar esa energía, el gran “pero” que yo considero del uso de esta opción son las aves que, en plena migración, podrían chocar con las enormes aspas, que de un día a otro, aparecieron ahí. En fin, hay muchas ventajas a la hora de querer consumir estas energías, sin embargo, como en todo, tiene sus desventajas que al final afectan de uno u otro modo el medio ambiente. A pesar de eso, yo considero que si queremos hacer algo, podemos empezar en casa, no debemos esperar a que hagan proyectos súper ambiciosos y que el gobierno resuelva los problemas del medio ambiente, más bien, debemos de ser más conscientes y comenzar desde nuestras actividades. Una vez una persona me decía que no pasaba nada si dejabas una luz prendida, pero lo que yo pensé es en cuántas personas piensan que sólo es una luz prendida. Al final, somos un conjunto de personas que piensa que no pasa nada porque solo es una el que lo hace. Hay que dejar estos pensamientos y empezar a considerar que si todos hacemos una cosa, en conjunto se vuelve una ciudad entera que dejaría de contaminar con su luz por las noches, con su consumo de energía durante el día. Hay que empezar a desconectar nuestros aparatos, darles mantenimiento, y usarlos como se debe. Dejemos atrás el, “no pasa nada, solo es tantito”, porque sí pasa y no solo es tantito, es muchísimo lo que podemos evitar. Únete al equipo de ecolovers y hagamos eco de esta eco información.

Te puede interesar