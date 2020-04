El teletrabajo y el COVID -19

Dra. Dileri Olmedo

Como bien sabemos los efectos del COVID – 19 han sido perjudiciales para la mayor parte de México ya que se han detenido las labores, gente ha sido despedida, hay escasez y falta de trabajo, la Secretaría de Salud recomienda suspender de manera temporal las actividades no esenciales y es por eso que algunas empresas que cerraron optaron por el teletrabajo o también conocido home office, a continuación te explicaremos qué es y te daremos algunos consejos para llevar el teletrabajo de una manera más efectiva.

En el 2019 el teletrabajo quedó regulado en la Ley Federal de Trabajo y es definido como: “ Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo se regirá por las disposiciones generales de esta Ley.” Esto lo podemos encontrar a partir del artículo 311 al 330.

Sin embargo a pesar de estar regulada por la ley solo 2 de cada 10 empresas lo llevan a cabo, pero con la situación que se está viviendo actualmente el teletrabajo ha aumentado considerablemente y más empresas han optado por este medio de trabajo, mismo que beneficia no solo a la empresa sino al empleado al seguir recibiendo un sueldo y las prestaciones que tenía.

Erika Villavicencio Ayub, coordinadora e investigadora de Psicología Organizacional de la Facultad de Psicología de la UNAM mencionó que México no se encuentra preparado para emplear el teletrabajo de forma efectiva ya que las empresas no están listas y nuestras culturas de trabajo no son lo suficiente maduras.

Algunas complicaciones que se pueden tener al emplear el teletrabajo es que al ser un trabajo hecho desde la casa puede afectar de forma psicológica, social e inclusive puede afrontar problemas de salud, esto es debido a que el teletrabajo transforma el espacio de la vida personal (que es el hogar) y lo convierte en un centro de trabajo, lo cual puede provocar periodos de trabajo mucho más extensos, provoca una falta de control sobre la duración y la forma de trabajar. Convirtiendo esto en un peligro de autoexplotación, que es cuando perjudicamos nuestra salud provocando diversos daños como estrés, agotamiento, depresión, ruptura en relaciones sociales y/o familiares, lo que provoca aislamiento y soledad.

Sin embargo no todo es malo, se puede llevar el teletrabajo de forma efectiva siempre y cuando se establezca un horario de trabajo y no se interrumpa ni se prolongue, se tengan las comidas diarias a la hora que acostumbra, elija un área especial y designada para cumplir con el trabajo evitando el cuarto principal y la sala de estar ya que estos son principalmente el área de descanso y tener el equipo necesario para poder trabajar.