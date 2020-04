El shock del capitalismo y el COVID (Parte II)

Trato de no invadirme de noticias acerca del COVID-9, incluso en redes sociales, pero es inevitable que no deba informarme de lo que pueda pasar en un futuro próximo, digamos próximo porque aún no sabemos cuánto durará nuestro confinamiento (según la RAE es: Recluir algo o a alguien dentro de límites).

En cuanto veo aparece el hashtag #quédateencasa, #nosalgasdecasa y otros parecidos, pero qué pasa cuando la gente tiene que salir de casa para trabajar porque viven “al día”, porque tal vez tienen que mantener una familia donde la cabeza de familia es quien provee y no hay más por hacer.

Lo cierto es que en muchos lados veo que le gente sigue saliendo por algo de comer para su familia. Otros tantos andan en la calle porque se dedican a reciclar y es su única fuente de ingresos. Unos más siguen estudiando en línea porque saben que cuando esto termine, vendrá un quiebre del sistema económico grave.

La semana pasada una amiga me comentó que entraron a robar a la casa de su vecino y ella vive en una privada. Mi propio vecino implementó cámaras de seguridad por haber entrado a robar en días pasados. En Latinoamérica cerca del 50% de los trabajadores están en el sector informal y para ellos, y el no salir de casa es económicamente devastadora, según un estudio de la Universidad Internacional de Valencia (UIV).

Pobreza crónica y curable

En México el 50% de los mexicanos vive en promedio con menos de 95 pesos al día, de acuerdo con datos de la reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Es decir, aproximadamente 30.65 millones de mexicanos tienen un ingreso bajo como para sufragar gastos básicos como renta, comida, luz, agua como lo establece la línea de bienestar que fija el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La encuesta determina que cada casa mexicana tiene en promedio 2.45 perceptores de ingresos y 3.7 integrantes por familia. El ingreso por hogar diario es de 90.7 pesos, pero si se divide entre integrantes por familia cada uno vive con 24.5 pesos diarios. En tanto, cada integrante de los hogares vive con 86 pesos según la ENIGH.

De nuevo vemos un desbalance en el sistema económico en el cual, a diferencia de otros continentes sólo hay algunos beneficiados. Problema que vemos reflejado al menos en los últimos 70 años en México. Todo esto por cuestión de desvíos de dineros, manipulación de diferentes servicios a bien común, personajes coludidos con intenciones egoístas y no había mencionado la corrupción porque es un especial momento para decir que es donde todos estamos inmiscuidos. Desde el “moche” de los policías, la “sorjuana” para entrar al antro, para acelerar un proceso burocrático más rápidamente o condonar una deuda o multa aún más grande que el mismo “moche”.

En pocas palabras, dinero que es “jineteado” una y otra vez y en esas veces, llega a manos para no volver jamás. Dinero que debería ser destinado a bienes o servicios para el pueblo y para poder garantizar educación, vivienda digna, un salario justo, y los que abarca el artículo 123 de nuestra Constitución Política de Nuestros Estados Unidos Mexicanos.

