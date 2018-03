El que es buey hasta la coyunta lame

Benito Perez/Diario La Verdad Opinión.- “La gente más triste que he conocido en la vida son aquellas a las que no les importa profundamente nada”, dice un fragmento de la película gringa ‘Querido John”. Y de que los hay los hay, y en abundancia aquí en la entidad. Los indiferentes, los tibios, aquella gente que nada le interesa mientras no toque sus propios intereses, ha existido desde que el ser humano abandonó las cavernas. No le importa si asesinan a su vecino, siempre y cuando no se metan con él. Una aterradora escena que se repite día con día es aquella en donde el ser humano pierde gradualmente su sentido de convivir en sociedad. Para estos, el problema de la basura y su disposición final, no les interesa mientras no les afecte. El alza en los combustibles les es indiferente, porque en su mente carecer de un automóvil los mantiene a salvo. ¿Salvar animales? Demasiado elevado para sus razonamientos adormilados que sólo se preocupan en sí mismos. Si se les habla de elecciones, prefieren no opinar, para ellos, todos los candidatos son un caso perdido, la política apesta, y citan al maestro Catón y su célebre columna “De política y cosas peores”. Ayer, por la mañana un vecino de Playa del Carmen publicó la foto de una combi, atascada de gente, en la popular red social Facebook, específicamente el grupo “Soy Playense”, en cuestión de minutos le llovieron comentarios negativos como “cómprate tu coche” o “como ya no hablan de taxis ahora van a empezar con las combis”. Sobre la foto una leyenda “Así las cosas en Playa del Carmen”, incluso cuando el periodista solidarense Daniel Pacheco escribió para preguntar la línea y el número de unidad, el usuario Alex Ortiz escribió “A ti te vale verga PUTOO”. Creo entonces que quienes respondieron a esa foto fueron sólo aquellos que vieron dañados sus intereses, porque son choferes de combi-sardina, porque son familiares o porque son dueños, lamentable que pocos se percataron que hemos normalizado los abusos a tal nivel, que ya es común y hasta odiosamente “normal” viajar hacinados “porque así debe ser”... ¿A dónde iremos a parar?.

