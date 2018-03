El primer amor,la primera ilusión

Hay un viejo refrán que dice lo siguiente: “Las marcas se desvanecen, pero las marcas del primer amor quedan para siempre”. La adolescencia en una de las mejores etapas de la vida y muchos recordamos con cariño esa pequeña fase de nuestra existencia, sobre todo en el complicado mundo del amor, jóvenes que empiezan a tomar decisiones importantes que en ocasiones son certeras o erróneas a lo que muchos llaman el laboratorio de la vitalidad.

Quiero compartirles una pequeña experiencia que viví en mi adolescencia a la que llamé “el primer amor” a lo mejor sonará cliché esta anécdota, pero estoy seguro algunos se sentirán identificados o podrán a prender algo las nuevas generaciones.

A la edad de los 15 años, conocí a una chica que estudiaba en mi salón, obviamente la preparatoria y con el paso de las clases, libros, hojas, sumas y restas me fue llamando la atención su manera de ser, vestir, caminar y hablar, tome la decisión de invitarla a salir para poder conocerla un poco más debo admitirlo que al principio tenía miedo al rechazo, pero también es cierto el que no arriesga no gana, y esa tarde ese fue mi caso.

Después de una salida, llegaron varias y así fue el resultado de un maravilloso noviazgo en la adolescencia, existe una apología que menciona que en la vida existen tres amores: El primer amor, el platónico y el verdadero. No puedo afirmar que tan cierto es esto, solo sé que con ella encontré el amor puro y verdadero. Fueron los mejores momentos de mi corta existencia, pero en esta vida no todo es para siempre y una tarde de mayo me percate de eso. Después de disfrutar tres años de noviazgo, ella tomó la decisión de estudiar en otro estado de la república lo que representó la eminente despedida, esa fue la tarde más triste de mi vida, muchos se preguntaran ¿por qué no decidimos continuar?, extensión de la palabra muy complicado.

Al principio nos escribíamos, por mi parte con la esperanza de volver con ella una vez que terminara sus estudios, lo cierto es que nunca pasó eso. Con el paso del tiempo deje de saber de ella, ya no escribía en sus redes sociales y por un amigo supe que ya estaba casada, lo que me sorprendió mucho pero por una parte me alegró el saber que ya había encontrado a un buen compañero, y recientemente la vi conectada en Facebook y me atreví a platicar con ella y saber cómo esta, como le va entre otras cosas, y supe que ya era mamá y ¡sí! Ya estaba casada. Fue un momento de sentimiento el saber que era feliz.

En ocasiones nos preguntamos si la persona con la que estamos es la indicada o la mayor parte de su vida la pasara a nuestro lado, esa es una pregunta sin respuesta, lo único que les puedo afirmar es que debemos de disfrutar cada segundo, cada minuto y cada día, mientras podamos y no vayamos por la vida descubriendo cual será mi verdadero amor o buscando el amor, eh aprendido que solo llega y solo se va. Estimados lectores espero y les haya gustado esta nueva columna de anecdotario, y algunos se hayan identificado con ella y nos leemos hasta la próxima.