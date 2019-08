El nido del kau: El regreso a clase

El llanto en la puerta. Los besos y abrazos. Primer día fuera de casa. Lágrimas, gritos. “Mamá, no me dejes”. La mochila adornada con la caricatura favorita. Lápices de colores. Hojas en blanco. Cuadernos en espera de su estreno. La bienvenida. La educadora. Las primeras letras, los primeros números. Las primeras cuentas. Tres años.

Sumas, restas, multiplicación, división, las cuentas básicas. Escuadra, compás, semicírculo. Bolígrafos. Reforzar la escritura. Inicio en la lectura. Lunes de homenaje a la Bandera. Libros de texto oficiales. Los apodos. Primeros anteojos. Bailes escolares. Seis años inolvidables.

Los primeros cambios físicos. El trabajo de las hormonas. Granitos en la cara. Física, química, biología, civismo, inglés. Talleres de mecanografía, dibujo técnico, electricidad, carpintería. Los amigos que se reunirán algún día, en el futuro, para recordar las anécdotas. Las primeras tentaciones prohibidas a la salida de la escuela. Tres años.

La preparación a los estudios profesionales. Los primeros pasos a la universidad. Más concentración en el estudio, sin descuidar el ejercicio físico. La definición de vocaciones. Más tentaciones: primero el humo del cigarro, seguido de drogas ilegales. La rebeldía contra la autoridad. Momentos de definición personal, tiempos de depresión. Tres años.

La especialización. El desencanto de los sueños para unos, la confirmación de vocaciones para otros. Los primeros signos de madurez. El primer acercamiento al mundo laboral, como becario, como practicante. El apoyo para el transporte erigido en el primer gran salario. Primeras diferencias entre los libros y la vida. Cinco años.

Y luego: el desempleo o el subempleo. Unos, por estar sobre calificados en su preparación. Otros, por falta de práctica y experiencia. Es cierto, Yucatán es la entidad con la menor tasa de desempleo, el problema es que, a diferencia del resto del país, sus salarios son de esclavitud. No hay respeto por las ocho horas diarias (por lo general, se extienden a nueve o diez). Los recién egresados no tienen seguridad social, ni posibilidades de jubilación o pensión; su contratación a prueba dura más de tres meses o hasta años.

A lo mejor por eso se ha perdido la alegría del regreso a las aulas. Antaño, cuando terminaban las vacaciones escolares había una gran emoción por el nuevo ciclo lectivo, el olor de los cuadernos nuevos, escorar los útiles casi una semana antes. Hoy, no veo en las nuevas generaciones esa pasión por el regreso a clase.

“A veces me pregunto si vale la pena tanto esfuerzo. Tantos años de escuela, ¿para qué?”, me platica una madre de familia. Sus angustias son compartidas por muchos padres que, en su infancia y juventud vieron en sus estudios un reto de superación, la subida peldaño a peldaño de una escalera con destino al mundo profesional y laboral, una visión que han perdido las nuevas generaciones ante un proceso educativo que ya no los prepara para los tiempos actuales, vertiginosos, de profundos cambios tecnológicos y sociales.

Ese “¿para qué?” tiene una respuesta: en la economía formal vale más un papelito que la experiencia y el conocimiento. Sin un certificado de estudios profesionales es más difícil encontrar oportunidades en el mundo laboral así que no perdamos el amor por el regreso a las aulas.