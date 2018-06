El mes del Mundial

Esta semana dará inicio el Mundial Rusia 2018, para muchos será toda una experiencia, para otros será lo peor que podrá ocurrir en el mundo ya que sólo son personas corriendo detrás de un balón. Como he dicho antes, en gustos se rompen géneros, por lo que deberíamos respetar a aquellos que gozan del futbol.

El futbol, es como el reggaetón de los deportes, constantemente mencionan que no debería tener el valor que se le da. Pero creo que no tomamos en cuenta todo el esfuerzo que les conlleva a los futbolistas prepararse para este momento.

Literalmente, hay quienes han soñado con poder representar a su país en un Mundial, desde que son sólo unos niños. Sin embargo, en México uno de los deportes que más predomina es el futbol, por lo mismo, junio es uno de los meses más esperados del 2018, para los amantes del balompié.

Una de las cosas que más he escuchado es que a la gente le gusta el futbol porque es el deporte más fácil de entender, que los futbolistas ganan cantidades estratosféricas y sin hacer tanto esfuerzo dentro del campo.

Imagínense trabajar toda la vida para estar en un Mundial y tener que perdértelo por una lesión, porque tu esfuerzo ha sido constante, pero decidieron que no era tu momento. Imagínense todos los sacrificios que tuvo que hacer esa familia para la formación deportiva de ese atleta y el entrenamiento diario, para exponerse a las críticas del día a día.

Cualquier deporte, por más fácil que parezca, merece respeto. Todos los atletas merecen respeto por su preparación, por su dedicación, por su determinación. Decimos que la Selección Mexicana “juega como nuca y pierde como siempre”, todavía no llegan al Mundial y ya están pensando lo peor y si es así, la vida sigue.

Siempre he dicho que me enorgullece mucho ser mexicana, siento que hay más cosas buenas que malas… sí, no es un país fácil, pero creo que con mentalidad podemos salir adelante. De las únicas cosas que me molesta de los mexicanos, es que no nos gusta vernos triunfar.

Así es, siento que cuando un mexicano es exitoso le buscamos un “pero”. Si es un actor seguro hizo algo turbio para llegar ahí, si es empresario seguro es un mafioso, si es un atleta seguro paga para poder jugar.

En lugar de estar criticando y deseándole el mal a la Selección, disfrutemos del Mundial y si por más que lo intentes la Copa del Mundo te da igual, no lo veas. Pero no le arruines el momento a quienes sí disfrutan de ver este momento.

Si te gusta algún deporte, seguro también tienes tu momento, por ejemplo, tienen el Super Bowl, los playoffs, las finales de zona, etc… Todos tenemos nuestro momento, todos merecen el mismo respeto, así que disfrutemos de junio (y parte de julio), el mes del Mundial.

