El mejor recuerdo de Facebook

Anoche tuve muchas dificultades para dormir… así que hoy que despierto, me sentía completamente cansada. Para mi buena suerte, hoy tocó ir temprano al gimnasio, así que con toda la pereza del mundo, fui.

Me costó demasiado terminar mi rutina y cuando estaba en el último ejercicio recibí una notificación de Facebook. Ya saben, esos benditos recuerdos que en serio me emocionan, porque uno no sabe qué pueda encontrar y a qué lugares se pueda trasladar.

Así que mientras finalizaba mi rutina, abrí la notificación. Al principio eran memes e imágenes de muchas cosas… Por ejemplo, lo primero que vi es un gif de unos niños siendo asustados en las tradicionales fiestas de Halloween.

Luego, una imagen que dice: Todo cambia. Mi filosofía de vida, somos seres cambiantes… aunque a veces nos salga contraproducente, es lo que es. Seguida de esa, había potra imagen que dice: Uno suele encontrarse en las pequeñas cosas que lo hacen inmensamente feliz.

Esta es un dibujo de una chica sentada en el suelo con su mascota, se ven una mochila y unas flores. Otra de las cosas que siempre he dicho, que la felicidad está en los pequeños detalles que solemos pasar desapercibidos.

Y el último recuerdo de hace 2 años, era el fragmento de una canción… bastante conocida en la cultura mexicana y quieras o no, alguna vez la has bailado: Veo que te sueltas el pelo, mirándote al espejo, mirándote a los ojos.

Entonces llegó el primer recuerdo que me dejó helada… Eran unas fotografías del día que fui a hacer casting para quedarme en un programa de deportes. El proyecto escolar que les he platicado en columnas anteriores, algo que tomo como uno de mis primeros trabajos… hace 4 años.

Todavía tenía los recuerdos de aquel programa presentes, cuando llegó otro de los recuerdos que me hace tan feliz. Se trata de cuando fui locutora en un programa de radio por internet…. También de deportes, hace 5 años.

Ya les había comentado que no soy de creer en coincidencias o en ese típico ‘todo pasa por algo’, sin embargo, creo que no es un casualidad que esos recuerdos hayan llegado justo este día… a veces la vida se trata de perderse, para poder recordar qué tan alto quieres llegar en tu camino.

- Twitter e Instagram: @lucruzc