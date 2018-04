El insidioso discurso político rumbo a la elección presidencial

Longius insidias cerva videbit anus”. (La cierva vieja verá las insidias de lejos) escribió Ovidio en Arte de amar. La metáfora destaca la prudencia de las personas ancianas y expertas.

¿Qué es la insidia? Aunque me provoque cierta incomodidad, citaré a la Real Academia Española que afirma insidia. Del lat. insidia. 1. f. asechanza. U. m. en pl. 2. f. Palabras o acción que envuelven mala intención.

Otras definiciones como la de Google dice “Que contiene un engaño oculto o disimulado para perjudicar a alguien. Ejemplo: ‘la araña construye su insidiosa telaraña; sus proposiciones eran insidiosas y descaradas’”.

Y si a alguien no le ha quedado claro como a mí en la lista de sinónimos dice: Insidia: engaño, asechanza, trampa, celada, emboscada, encrucijada, acecho, maquinación, conspiración, lazo.

Así entonces, el título de esta columna “El insidioso discurso político rumbo a la elección presidencial” ya lo entiende mejor. Cuatro candidatos intentan por todos los medios ganar la voluntad popular y sentarse en la silla presidencial de México.

“El Pinto” afirma, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, “De eso se trata la campaña, de ir a todos los estados, estar permanentemente en diálogo con la ciudadanía, y faltaba más que no pudiéramos regresar a Oaxaca”.

“Chicken Little” también metió su cuchara sobre la roquiza que le cayó a Meade en Oaxaca y tras reprobar la violencia se aventó la cita: “Cero impunidad en el país, y el que la haya hecho la pague con todo el peso de la ley” ¿seguro de lo que dices?

“El abuelo” hace leña del árbol caído. “¿Qué le mando decir al candidato? ¡Ternurita! ¡Ternurita! ¡Apúrate porque te va a ganar Margarita!”, expresó el tabasqueño sobre el caso de Anaya en la digna Oaxaca. Irónico, hay que decirlo, se aprovecha de la desgracia ajena y cada que ha podido suelta zancadillas a sus contrincantes políticos.

“La Márgara” no se muerde la lengua y asegura: “Enfrentaré a la delincuencia, no les daré amnistía, ni me esconderé en la cobardía de la complicidad y de los pactos con los criminales” igualito que como hizo con el caso ABC.

“El Bronco” dijo “Aquí fue donde mataron a mi general, mi secretario de seguridad. La gente no cree que la violencia y la maldad hacen reaccionar a todo un pueblo, García fue otro a raíz de la muerte del general, aquí están los balazos”. ¿Será que si habla con acento chilango repunte en las encuestas? Habrá que ver.