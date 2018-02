El futbol que no es de color rosa

Bien bajado ese balón por Ali Huidobro

Los últimos días los principales portales de noticias coinciden en un mismo tema: Acoso sexual. Para desgracia, el deporte no se salva ni abstiene de esta situación. Hay tantas cosas que guardo y me gustaría decir, sin embargo debo admitir que no me resulta fácil hablar de esto incluso escribir...cuesta.

Por ser un tema delicado deben saber que no pretendo convencer a alguien para que cambie de parecer, sin embargo, es importante saber que para leer las siguientes líneas, usted estimado lector, requiere de empatía, así es que si no cuenta con ella, por favor vaya a buscarla y regrese pronto. Tome asiento y bienvenido/a sea.

Hubo una vez, la mujer ‘adentrándose’ a territorios poco habitados por el sexo femenino, en donde predominaban masas de hombres, liderando comentarios , ocupando micrófonos, escribiendo grandes hazañas y poniendo así el género masculino al fútbol y con esto el periodismo deportivo.

Ya sé que van a decir que las cosas han cambiado, que ya son otros tiempos y que ahora ya se ven más mujeres realizando esta labor de comunicar. Pero la situación no se detiene o soluciona solo así, lamentable pero es más complejo.

En una ocasión una de estas mujeres llegó a nivel cancha con la intención de cubrir un partido del equipo local, no es ni necesario hablar de su vestimenta, sin embargo lo haré. Llevaba una blusa holgada, pantalón de mezclilla de su talla, suéter negro y calzando tenis blancos. Su cabello negro estaba suelto y en su mano izquierda sostenía su cámara.

En el lugar ya se encontraban dos que tres sujetos más, quienes representaban otros medios. La mujer caminó de una portería con la intención de llegar a la otra y poder colocarse en el lugar asignado a rosaprensa y así esperar el silbatazo inicial. Fue lamentable que la única manera de llegar a ese punto fuera pasando justo enfrente de la porra quienes ya preparaban los primeros insultos, miradas morbosas y chiflidos lo que muchos conocen o se atreven a catalogar como ‘piropos’. La gente dice cosas como “Solo que los ignore, que no les de importancia” porque claro, son piropos y deben de gustarle, debe de recibirlos con halago, a pesar de que no fue ella a saber que opinan de su físico, como lucía esa noche o que cosas harían esos depravados con su cuerpo. Ella solo fue a trabajar.

Ella también es una loca apasionada por el periodismo deportivo y en una ocasión tuvo la oportunidad de colaborar con una de las cuentas de YouTube más influyentes de un equipo mexicano, por lo tanto subía videos donde detallaba información al respecto.

Las reacciones de ese video no se hicieron esperar y la gente (hombres en su mayoría) comentaban cosas que por respeto a sus ojos omitiré pero todos entorno a su físico y denigrando su conocimiento futbolero, solo describiendo cosas sexuales que harían con el cuerpo de esa mujer.

Me hubiera gustado que no me hubiera pasado a mi, pero ese hubiera es algo tan lejano e irreal que en las líneas anteriores hablé en tercera persona como si no me hubiera pasado a mi…hubiera.