El extraño hábito de procrastinar

¿Recuerdas cuando le pedías a tu mamá la cartulina que te habían pedido el viernes, un domingo por la noche? ¡Procrastinaste! o como cuando tenías examen en la universidad y te pusiste a estudiar una noche antes... ¡lo hiciste de nuevo!. Veamos la actualidad: ¿Tienes deudas que han sido interminables durante meses incluso años? Adivina que fue, procranistación y financiera además es peligrosa porque te hará perder dinero, tiempo, y no tener un futuro seguro.

Y es que todos hemos procrastinado incluso diario, y no está mal hacerlo, es parte del ser humano, pero debemos entender que hay niveles y prioridades. Ya que las deudas te comerán y no podrás llevar a cabo tus metas por más que las agendes.

Utiliza apps que te ayuden a agendar tu metas.

Según MísterFly, uno de cada diez viajeros opta por reservar vacaciones de última hora, tienden cada vez más a improvisar y a organizar sus viajes con muy poca antelación. Este hábito de dejar la planificación de un viaje para el último minuto puede ser consecuencia de lo que se conoce como procrastinar.

No dejes actividades por realizar cosas que no te beneficien.

Cuántas veces hemos atrasado el pago de nuestras tarjetas de crédito, de determinados artículos que compramos en tiendas departamentales, atrasado proyectos, pagos y deudas. Un círculo vicioso que debemos organizar y no aplazarlos para cuando seamos viejos, será muy tarde para empezar a ahorrar.

La técnica pomodoro nace a partir de los contadores de tiempo para cocinar.

No está mal hacerlo, incluso hay una técnica que se llama Pomodoro (un método popular de gestión del tiempo desarrollado a finales de los años 80) en la cual trabajas 25 minutos al trabajo por cada cinco de descanso ya que es un método de relajación y te ayudará a tener un cerebro más creativo.

Pomodoro Timer

Es una aplicación de gestión de tiempo que hace que seas más productivo. Te ayudará a hacer más en menos tiempo y recuperar la concentración perdida.

Algunas de las características de la app:

Diseño minimalista libre de distracciones.

Soporte para descansos cortos y largos.

Longitudes de descanso personalizables.

Llevar una agenda de actividades te ayudará a realizarlas sin procrastinar.

Otra cosa que me ha ayudado mucho es tener un hábito de realizar tareas durante todo el día. Organízate, agenda tus actividades. Un amigo, Macario, me dio un muy buen un tip y ahora lo llevo a cabo ya que es muy efectivo. Cada una de las cosas que hagas, disfrútalas al 100%. ¿Qué significa esto? Cualquier tarea que realices hazla sin que nada te interrumpa y disfruta el tiempo que le dedicas a esa actividad. Ya sea, comer, bañarte incluso procrastinar.

No postergues cosas que puedes hacer hoy.

Cuánta gente se ha perdido del cobro de sus utilidades, ver nuestros puntos de Infonavit, nuestra Declaración Anual o cuánto tenemos ahorrado en nuestro Seguro para el Retiro, entrar a alguna incubadora de empresas para llevar a cabo algún negocio por haberlos postergado y evitar esas responsabilidades que en un futuro nos ayudarán.

No encuentres más excusas para aplazar tus malos hábitos financieros, a la larga será una bola de nieve que no podrás detener y cuando menos lo esperes no podrás parar y te ahogarás en tus deudas.

Cada una de las cosas que hagas, disfrútalas al 100%, incluso procrastinar.

Al término de esta columna, procrastiné 15 veces en dos días. El primer día, 12 veces, el segundo, sólo tres (en el segundo día empecé a usar la app).

