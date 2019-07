!!El estado soy yo!!, les queda claro?: Amlo...

“Tuvimos diferencias, chequé lo que me presentaron (PDN), decidí irme por el mío, incluso, yo lo escribí y ese aprobé”.

COLUMNA VERTEBRAL: !!El estado soy yo!!, les queda claro?: Amlo...

Más claro, ni el agua. AMLO es totalitario, no lo oculta, incluso desecha lo que cree fue realizado por Meade y Carténs, ex funcionarios a los que él, respeta -dice de dientes para afuera-, empero impone su voluntad con el fin de marcar su territorio, rechazar el “neoliberalismo” para darle paso a su “Cuatrote” ( 4T), su teoría transformadora, sus ocurrencias, caprichos, visiones que un gran público mira expectante, le importa nada las razones de quienes llama peyorativamente “ expertos”, trae a la palestra a su recaudador preferido, el que no se atreve a enmendarle la plana y manda el mensaje: “o pagan o...”, incluidas la tenencia vehicular hasta el aire que respiren los empresarios FIFIS.

Ese es futuro que ya nos alcanzó, ese es el gobierno que le mete diente al defensor de los de la “ Mafia del Poder”. Amlo no juega, muestra sus cartas diariamente, su gabinete tiembla cada vez que son llamados a sentarse cual floreros en las “mañaneras”, su mejor arma mediática al estilo A. Hitler, asesorado por su Joseph Goebbels ( JCG).

Al paso que vamos, Fidel Castro, Chavez, Maduro, Porfirio Díaz, Mao, Franco, etc., quedarán como niños de pantalón Corto ante nuestro imponente Supermán tabasqueño, que repite: El Estado, soy YO. Lo dudan?/ DHM/NEWS...