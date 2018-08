El engaño del lobo

Corea del Norte no es la primera vez que simula ya lo hizo desde 1994 hasta 2002 logró con la Unión Americana un mar­co acordado para frenar su acopio de plutonio enriquecido y detener toda investigación nuclear a cambio de asistencia económica.

Durante ese período, en apariencia, parecía que la República Popular Democrá­tica estaba cumpliendo con lo pactado, no obstante, en 2002 un informe de la CIA y de inteligencia del Pentágono reveló el engaño: una falsa cortina de humo, porque Corea del Norte no sólo no había parado sino que ya ha bía desarrollado también su capacidad para enriquecer uranio.

En consecuencia, el presidente George W. Bush anunció la evidencia, la presentó ante la ONU, rompió todas las pláticas y las ayudas económicas… les habían jugado el dedo.

El asunto ya es muy delicado. Según un análisis del Council on Foreign Relations, citando a la inteligencia norteamericana, “Corea del Norte ya tiene tanto plutonio acumulado que puede producir al menos 6 bombas nucleares más e incluso llegar a fabricar sesenta”.

Ostenta el poder de fabricación de bombas de hidrógeno, así como termonucleares y también tiene armas químicas, biológicas y es un potencial desestabilizador con sus cibera­taques.

Más allá de las tradicionales guerras convencionales, Pyongyang es un rival al que temer en una guerra híbrida; de hecho, se le señala como culpable de meticulosos cibera­taques el último provocó un colapso en va­rios países con el virus Wannacry, en mayo de 2017, afectando a 200 mil ordenadores en más de 100 países.

De acuerdo con un documento confiden­cial entregado a la Cámara de Comunes, en el Parlamento del Reino Unido, titulado “Rash or Rational? North Korea and the threat it poses” se sabe que “el programa nuclear nor­coreano desde la etapa de 2006 a la fecha está mucho más desarrollado de lo que se cree”.

“Las últimas pruebas nucleares de sep­tiembre de 2017 revelaron un rendimiento por debajo de los cien kilotones en compa­ración con las de Reino Unido con cabezas nucleares con un rendimiento superior a los cien kilotones. No obstante, no hay que me­nospreciar sus avances, en muy corto tiem­po más, podrían miniaturizar una bomba nuclear para hacer más efectivo su sistema intercontinental”, afirmó el documento ela­borado por el Comité de Defensa.